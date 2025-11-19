‘Terra Nostra’: por que a novela com Ana Paula Arósio marcou época

Mesmo após mais de duas décadas de sua estreia, exibida entre 1999 e 2000, a novela "Terra Nostra" continua a ser um marco na teledramaturgia brasileira. A saga dos imigrantes italianos Giuliana e Matteo, vividos por Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda, não apenas conquistou uma audiência massiva, mas também se consolidou como um fenômeno cultural que atravessa gerações.

Atualmente, a novela está sendo reprisada pela Globo às tardes, na chamada Faixa Especial logo após o Jornal Hoje, e vem marcando bons números de audiência. Segundo o site Notícias da TV, especializado em cobertura televisiva, o folhetim de Benedito Ruy Barbosa alcançou picos de 15 pontos na Grande São Paulo em outubro.

A trama central, escrita por Benedito Ruy Barbosa, narrava a história de amor impossível entre os dois jovens que se conhecem a bordo de um navio rumo ao Brasil. Separados logo na chegada ao porto de Santos, em São Paulo, eles enfrentam inúmeros desafios para se reencontrarem, enquanto desbravam a vida nas fazendas de café e na efervescente capital paulista do início do século 20.

O sucesso da produção não se limitou ao romance do casal principal. A novela mergulhou fundo no contexto histórico da imigração italiana no país, abordando as dificuldades de adaptação, o choque cultural e a contribuição desses povos para a formação da sociedade brasileira. Essa abordagem conferiu profundidade e relevância à narrativa, que ecoou em muitas famílias com ascendência europeia.

Um clássico que definiu uma era

"Terra Nostra" foi uma superprodução para os padrões da época. Com 221 capítulos, cenas gravadas na Itália e uma reconstrução detalhada de São Paulo no início do século, a novela se destacou pela qualidade visual e direção cuidadosa. Exportada para mais de 80 países, seu sucesso global reforçou o status de fenômeno, e a trilha sonora, com canções italianas interpretadas por artistas renomados, também se tornou um clássico que embalou o imaginário do público.

Além dos protagonistas, personagens secundários carismáticos ajudaram a construir o sucesso da trama. Entre eles, destacam-se o vilão Marco Antonio, interpretado por Marcello Antony, e a doce Rosana, papel de Carolina Kasting, que se envolvem em um complexo triângulo amoroso com Matteo.

Para Ana Paula Arósio, o papel de Giuliana foi um divisor de águas, consolidando-a como uma das maiores estrelas da televisão brasileira na época. A força da personagem e a química com Thiago Lacerda criaram um dos casais mais memoráveis da ficção nacional, cujo impacto explica por que a novela e seus atores ainda despertam tanto interesse.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.