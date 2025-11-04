O 'efeito cancelamento': 5 novelas que tiveram atores trocados

A Globo está reproduzindo a novela “Terra nostra", lançada em 1999, e decidiu cortar 95% das cenas de José Dumont, que foi preso por pedofilia em 2023. O ator interpretou o personagem Batista, um dos principais da trama.

Essa decisão não é um fato isolado na teledramaturgia brasileira. Outras produções também precisaram de ajustes de última hora, seja por polêmicas nos bastidores ou por questões pessoais envolvendo o elenco. Em muitas situações, a solução encontrada foi alterar o roteiro, trocar atores ou simplesmente remover personagens da trama.

Relembre cinco novelas que tiveram o roteiro alterado por motivos inesperados:

“O sétimo guardião” (2018): o ator José Mayer estava escalado para um dos papéis centrais da novela. Porém, após denúncias de assédio sexual nos bastidores da emissora, ele foi afastado. A mudança ocorreu antes do início das gravações, mas o roteiro original foi pensado para outro perfil de ator.

“Império” (2014): um problema de saúde afastou a atriz Drica Moraes, que vivia a vilã Cora. A solução da produção foi uma das mais criativas da TV: a personagem passou a ser interpretada por Marjorie Estiano, que já havia feito o papel na primeira fase da trama. A justificativa foi incorporada à narrativa e bem recebida pelo público.

“Negócio da China” (2008): Fábio Assunção, o protagonista da história, precisou se afastar da novela para tratar de problemas pessoais. Como a trama já estava avançada, o autor Miguel Falabella optou por fazer o personagem dele, Heitor, desaparecer na trama. A narrativa seguiu sem seu principal fio condutor, exigindo uma reescrita completa dos capítulos seguintes.

“Vitória” (2014): o ator Dado Dolabella foi demitido da RecordTV após ser acusado de agredir o produtor da novela, Carlos Henrique Andrade de Araújo. Com a trama no ar, a saída encontrada pelos roteiristas foi dar um fim trágico a seu personagem, o vilão Léo. Ele acabou assassinado, e o mistério sobre o autor do crime se tornou um dos novos ganchos da história.

“Cúmplices de um Resgate (2015): a atriz Duda Wendling, de 9 anos, intérprete da Dóris, foi afastada da novela infantil do SBT ao ser acusada de faltar muito às gravações. Sophia Valverde foi escalada para substituir a atriz. Rumores da época e a própria Duda afirmam que a substituição na verdade ocorreu por causa de conflitos entre as mães dos artistas mirins.

