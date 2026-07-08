Shakira domina o mundo com 'Dai Dai', o hino da Copa do Mundo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A parceria de Shakira com o ícone africano Burna Boy, "Dai Dai", alcançou o primeiro lugar no Spotify em nível global. A música também lidera o Billboard Global Chart na semana de 30 de junho, consolidando a cantora colombiana como a artista latina mais ouvida do mundo.

Lançada em 14 de maio, "Dai Dai" é a canção oficial da Copa do Mundo da FIFA™ 2026. A faixa beneficia o Fundo de Educação Global Citizen da FIFA e mistura ritmos latinos e pop com o afrobeat nigeriano.

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A letra aborda a superação e celebra a união promovida pelo esporte. A canção também homenageia lendas do futebol, como Pelé, Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Mohamed Salah.

Desde o lançamento, o videoclipe oficial ultrapassou 296 milhões de visualizações. Nas plataformas digitais, a faixa já acumula mais de 500 milhões de reproduções globais. Shakira também quebrou um recorde pessoal, superando 99 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Turnê e próximos shows

Atualmente, a artista percorre os Estados Unidos com a segunda etapa da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran", em uma edição especial inspirada na Copa do Mundo. A agenda norte-americana começou após um show gratuito em Copacabana, no Brasil, que reuniu mais de 2 milhões de pessoas.

Em 19 de julho, Shakira se apresentará no Show do Intervalo da Copa do Mundo da FIFA 2026™, ao lado de Madonna e BTS. Será a primeira vez que a final do torneio contará com um espetáculo musical desse porte, que apoiará o Fundo de Educação Global Citizen da FIFA.

Depois, a cantora segue para a Espanha, onde fará uma residência europeia no "Shakira Stadium". A arena, projetada pelo Bjarke Ingels Group, tem capacidade para mais de 50 mil pessoas.

A "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" se tornou a turnê de maior arrecadação em 2025. Em janeiro de 2026, entrou para o Guinness como a turnê mais lucrativa da história realizada por um artista de língua espanhola.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.