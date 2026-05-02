Shakira transforma o Rio na capital do pop latino com megashow em Copacabana

Trinta anos depois de sua estreia internacional com "Pies descalzos", Shakira fará o maior show de sua carreira neste sábado (2), quando transformará o Rio de Janeiro na capital mundial do pop latino, com um megashow gratuito em Copacabana.

Espera-se que uma multidão de dois milhões de pessoas vão à praia icônica, onde foi montado um palco monumental de 1.345 metros quadrados em frente ao hotel Copacabana Palace, onde a cantora de 49 anos se hospeda desde que chegou à cidade, na última quarta-feira.

A colombiana segue, assim, os passos de Madonna, que se apresentou na mesma praia em 2024 para 1,6 milhão de pessoas, e Lady Gaga, que reuniu 2,1 milhões em 2025, segundo os organizadores.

Shakira tem uma relação histórica com o Brasil, onde se apresentou várias vezes desde 1996.

Foi precisamente no Rio que, em fevereiro de 2022, ela lançou sua turnê "Las mujeres ya no lloran", a primeira em sete anos e que já foi consagrada como a de maior faturamento de um artista latino, segundo o Guinness.

A cantora fala português fluentemente e colaborou recentemente com a cantora Anitta, que poderia aparecer esta noite no palco.

Para gerar expectativa antes do show, Shakira tem publicado vários stories no Instagram: de um vídeo no qual embala chinelos e um biquíni ousado com as cores da bandeira brasileira antes de viajar para o Rio, à sua primeira caminhada na cidade com o Pão de Açúcar ao fundo.

Na noite de quinta-feira, ela apareceu em uma destas publicações cumprimentando de uma sacada seus fãs reunidos nos arredores do hotel.

- "Lobacabana" -

Há semanas, todo o Rio está em modo "Shaki". Enormes cartazes com o rosto da cantora estampam vários pontos da cidade. Em Copacabana - renomeada de "Lobacabana" por causa de seu apelido, "loba" -, camelôs vendem leques, bonés, bolsas e até pequenos frascos com "lágrimas de Shakira", uma menção ao título da turnê.

Grupos de fãs se reuniram várias vezes na praia para aulas multitudinárias de suas coreografias com seu característico movimento de quadris.

"Todo mundo espera vê-la pessoalmente, né? Se eu vê-la, acho que vou abraçar, querer tirar foto. Acho que essa energia envolve todo mundo que está aqui em Copacabana", disse à AFP Randeon Icaro, cabeleireiro de 36 anos, de plantão em frente ao Copacabana Palace junto com dezenas de outros fãs.

"Durante a semana, todas as pessoas vêm para copa, vêm pra a praia, querem ver a artista e, ao mesmo tempo, querem fazer bagunça, o que é maravilhoso", comemorou Nicole Ernandes, uma DJ de 47 anos.

- Segurança reforçada -

Com 100 milhões de álbuns vendidos, quatro Grammys e 15 Grammys Latinos, Shakira conquistou várias gerações de fãs com sucessos como "Waka Waka", tema da Copa da África do Sul 2010, "Hips Don't Lie" e "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", música que gravou após sua separação do ex-jogador de futebol Gerard Piqué e que bateu recordes de execuções nas plataformas de streaming.

Fãs de todo o Brasil e de outros países, especialmente da América Latina, vieram para assistir ao show. Segundo a Embratur, as reservas aéreas para esta semana aumentaram mais de 80% frente a 2024.

A Prefeitura do Rio estima que o evento injetará mais de 800 milhões de reais na economia da cidade.

As autoridades mobilizaram quase 8.000 agentes, drones, câmeras de reconhecimento facial e 18 pontos de revista com detectores de metais, no maior dispositivo de segurança que já Copacabana viu em seus megashows.

No ano passado, após a apresentação de Lady Gaga, a Polícia Civil informou ter frustrado, em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, um atentado com explosivos, orquestrado por um grupo que difundia discursos de ódio e que tinha entre seus alvos a comunidade LGBTQ+.

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