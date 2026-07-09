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ÍCONE DOS ANOS 80

Morte de Bonnie Tyler comove fãs nas redes sociais

Cantora galesa, dona de sucessos como "Total eclipse of the heart" e "Holding out for a hero", morreu aos 75 anos, após uma cirurgia intestinal

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
09/07/2026 09:03 - atualizado em 09/07/2026 09:29

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Bonnie Tyler morreu nesta quinta-feira, aos 75 anos
Bonnie Tyler morreu nesta quinta-feira, aos 75 anos crédito: AFP

A morte da cantora Bonnie Tyler provocou uma onda de homenagens nas redes sociais nesta quinta-feira (9/7). Dona de hits como “Total eclipse of the heart” e “Holding out for a hero”, a artista galesa tinha 75 anos e era considerada  uma das vozes mais marcantes do pop rock.

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Na nota publicada nas redes sociais, a família informou que Bonnie morreu em uma unidade de saúde em Portugal, onde estava em tratamento. "A família e a equipe de Bonnie estão devastadas em anunciar que Bonnie faleceu inesperadamente ontem à noite em um hospital em Portugal, em decorrência da doença que estava sendo tratada", diz o comunicado.

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Após o anúncio, fãs de diferentes países passaram a compartilhar mensagens de despedida e a relembrar o legado da artista, responsável por alguns dos maiores sucessos da música dos anos 1980.

Uma das homenagens destacou a importância da cantora para gerações de admiradores. "Descanse em paz, Bonnie Tyler. Você será sempre amada, eternamente lembrada com saudade e jamais esquecida. Obrigado por ser quem você é e por abençoar o mundo com sua voz incrível. Envio muito amor a você, à sua família, aos seus amigos e aos seus fãs em todo o mundo”, disse um perfil.  

A personalidade irreverente da artista também foi lembrada por admiradores. "Que perda enorme é Bonnie Tyler. Um ícone de classe mundial, louca como uma caixa de sapos e, por todos os relatos, uma senhora adorável", escreveu um internauta.

Diversas mensagens ressaltaram que sua obra permanecerá viva. "Sua voz inesquecível e música atemporal tocaram milhões de corações ao redor do mundo. Obrigado pelas memórias, pela paixão e pelas canções que viverão para sempre. Você pode ter partido, mas seu legado nunca se apagará", dizia outra homenagem compartilhada nas redes.

"Devastado ao saber do falecimento de Bonnie Tyler. Eu sabia que ela estava gravemente doente e, a última notícia que tive, é que estava se recuperando lentamente, embora parecessem remotas as chances de evitar consequências devastadoras. Sentirei falta daquela voz poderosa e do seu timbre rouco", publicou um fã.

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