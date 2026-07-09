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LUTO

Ator Edward Boggiss, de 'Sandy & Junior' e 'Floribella', morre aos 49 anos

Amigos e familiares se despedem do ator que marcou gerações em diversas produções

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ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
09/07/2026 08:32

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Ator Edward Boggiss, de Sandy e Junior, morre aos 49 anos
Ator Edward Boggiss, de Sandy e Junior, morre aos 49 anos crédito: Tupi

Edward Boggiss, ator conhecido por seu trabalho na série "Sandy & Junior", morreu na quarta-feira (8/7) aos 49 anos. A causa da morte não foi divulgada.

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O velório foi anunciado pelo ator Pedro Garcia Netto nas redes sociais. Segundo ele, o corpo de Boggiss seria velado nesta quinta-feira (9), a partir das 11h, no cemitério e crematório Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, com cremação prevista para as 14h.

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Garcia Netto lamentou a morte do colega: "Meu grande amigo foi um guerreiro. Edward Boggiss lutou bravamente. Muita luz na sua passagem." Julia Boggiss, filha do ator, também se despediu nas redes: "Descanse em paz, papi. Te amo para sempre."

Carreira marcada pelas novelas dos anos 2000

Além de "Sandy & Junior", Boggiss participou de produções como "Laços de família" (2001), "Floribella" (2005), "O profeta" (2006) e "Chamas da vida" (2008). Seu último trabalho televisivo foi na série "A vida alheia", em 2010.

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O ator deixa a esposa, Érika Boggiss, e a filha Julia, nascida de seu relacionamento com a atriz Danielli Guerreiro.

Tópicos relacionados:

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