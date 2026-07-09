Morre Bonnie Tyler, voz de 'Total Eclipse of the Heart', aos 75 anos

A cantora galesa Bonnie Tyler, dona de uma das vozes mais marcantes do pop rock, morreu aos 75 anos. A informação foi confirmada por sua família e equipe em um comunicado oficial publicado no Instagram da artista.





Segundo a nota oficial, a cantora faleceu em uma unidade de saúde em Portugal: "A família e a equipe de Bonnie estão devastadas em anunciar que Bonnie faleceu inesperadamente ontem à noite em um hospital em Portugal, em decorrência da doença que estava sendo tratada.”

Segundo o The Guardian, em maio, Tyler havia sido submetida a uma cirurgia intestinal de emergência. Após o procedimento, ela chegou a ser colocada em coma induzido, mas não resistiu devido ao estado de saúde debilitado enquanto permanecia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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Tyler alcançou reconhecimento com o hit Total Eclipse of the Heart, lançado em 1983. O hit, produzido por Jim Steinman, liderou as principais paradas musicais do mundo e se consolidou como um hino atemporal da cultura pop. Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, ela também imortalizou sucessos como Holding Out for a Hero e It's a Heartache.