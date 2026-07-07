Recluso, Benedito Ruy Barbosa fez raras aparições antes de morrer

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Nos últimos anos, Benedito Ruy Barbosa optou por uma vida discreta, longe dos holofotes. Afastado da televisão desde “Velho Chico” (2016) e enfrentando problemas de saúde, o dramaturgo fez apenas algumas aparições públicas antes de morrer nesta terça-feira (7/7), aos 95 anos, em São Paulo, vítima de complicações provocadas por insuficiência renal crônica.

A última vez em que o autor foi visto em um evento aconteceu em agosto de 2025. Aos 94 anos, Benedito prestigiou o amigo Stepan Nercessian na estreia do musical “Chatô e os Diários Associados”, em cartaz no Teatro Liberdade, na capital paulista.

A presença chamou a atenção por ser uma das poucas saídas públicas do escritor nos últimos anos. Sorridente, ele posou para fotos ao lado do elenco e de convidados da produção.

Pouco depois, em setembro de 2025, Benedito voltou a aparecer diante das câmeras em uma entrevista concedida à TV TEM, afiliada da TV Globo no interior de São Paulo.

Na conversa, relembrou momentos marcantes da carreira, falou sobre o início na dramaturgia e comentou a importância de contar histórias inspiradas no interior do Brasil, marca registrada de sua obra. A entrevista tornou-se uma das últimas manifestações públicas do autor.

Desde a exibição de “Velho Chico”, em 2016, Benedito já não desenvolvia novos projetos para a televisão. A novela, ambientada às margens do Rio São Francisco, foi seu último trabalho inédito e encerrou uma trajetória de mais de cinco décadas dedicadas à teledramaturgia. Foi também a última obra do ator Domingos Montagner, que morreu durante as gravações do folhetim.

Nos últimos anos, o estado de saúde do dramaturgo exigiu cuidados frequentes. Em 2025, ele chegou a ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido ao agravamento da insuficiência renal crônica. Já em janeiro deste ano, voltou a ser hospitalizado no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, onde permaneceu internado por 19 dias para tratar uma infecção urinária associada ao problema renal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na manhã desta terça-feira, o hospital confirmou que Benedito Ruy Barbosa morreu em decorrência de complicações da insuficiência renal crônica.