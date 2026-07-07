Benedito Ruy Barbosa era parente de Marina Ruy Barbosa?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A morte do dramaturgo Benedito Ruy Barbosa, nesta terça-feira (7/7), aos 95 anos, voltou a levantar uma dúvida recorrente entre os fãs da televisão: afinal, ele era parente da atriz Marina Ruy Barbosa? A resposta é não.

Apesar de compartilharem o sobrenome "Ruy Barbosa", a atriz e o autor de novelas nunca tiveram qualquer vínculo familiar. O sobrenome de Marina vem de sua família materna. A atriz é descendente do jurista, diplomata e político Rui Barbosa de Oliveira, um dos principais nomes da Primeira República. Seu avô foi o diplomata Armando Braga Rui Barbosa, mantendo vivo o sobrenome da família.

Já Benedito recebeu o "Ruy" como segundo nome por escolha do pai, Otávio Barbosa. Admirador de Rui Barbosa, ele decidiu homenagear o jurista ao registrar o filho como Benedito Ruy Barbosa. O sobrenome da família, porém, sempre foi apenas Barbosa.

A confusão se tornou tão frequente que acabou rendendo brincadeiras da própria atriz. Quando se casou com o empresário Alexandre Negrão, em 2017, Marina comentou nas redes sociais que havia ganhado mais um sobrenome ligado à dramaturgia.

"Agora sou parente de dois autores: Benedito Ruy Barbosa e Walter Negrão", escreveu, em tom de brincadeira, nas redes sociais.

Anos depois, em 2022, a atriz voltou a esclarecer o assunto durante uma interação com seguidores no Instagram. "Não sou parente do Benedito, mas admiro muito ele. Sou tataraneta de Rui Barbosa. O pai do Benedito admirava Rui Barbosa e colocou o nome do filho de Benedito Ruy. Mas o sobrenome da família dele é Barbosa. Então, não tenho nenhum parentesco com ele. Minha família não é do meio artístico", explicou.

Benedito Ruy Barbosa deixou herdeiros que seguiram carreira na televisão. Ele era avô da atriz Paula Barbosa, conhecida por papéis em novelas como “Paraíso” e “Meu pedacinho de chão”, e do autor Bruno Luperi, responsável pelas novas versões de “Pantanal” (2022) e “Renascer” (2024), duas das obras mais emblemáticas do avô.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quem foi Rui Barbosa?

Rui Barbosa de Oliveira foi jurista, jornalista, advogado, escritor e político, destacando-se como um dos principais defensores da abolição da escravidão e da implantação da República. Após a Proclamação da República, ocupou os ministérios da Fazenda e da Justiça e participou da elaboração da Constituição de 1891. Também ficou conhecido por defender a educação, a ciência e as instituições democráticas, tornando-se uma das figuras mais influentes da história política do país.