Morre José Afonso Bicalho, ex-secretário da Fazenda de Minas
Economista comandou a Secretaria de Fazenda no governo Fernando Pimentel e teve trajetória marcada por cargos na administração pública e no setor financeiro
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O ex-secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais José Afonso Bicalho Beltrão da Silva morreu nessa segunda-feira (6/7), aos 77 anos. Economista e professor, ele esteve à frente da pasta durante o governo de Fernando Pimentel (PT), entre 2015 e 2018. A causa da morte não foi divulgada.
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O velório será realizado nesta terça-feira (7/7), das 13h às 16h, no Memorial Grupo Zelo, na Avenida do Contorno, no bairro Gutierrez, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A cremação está prevista para as 17h, no Cemitério Parque da Colina.
Natural de Grão Mogol, no Norte de Minas, José Afonso Bicalho formou em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde também concluiu o mestrado. Posteriormente, obteve o título de doutor (PhD) em Economia pela Universidade de Manchester, no Reino Unido, e atuou como professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG.
Ao longo da carreira, acumulou passagens pela administração pública, pela academia e pelo sistema financeiro. Na Fundação João Pinheiro, coordenou, em 1975, o Programa Nacional da Pecuária, considerado à época o maior estudo sobre o setor no país.
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Também presidiu o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), o Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge), o Banco de Crédito Real e a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. Além disso, foi presidente do Conselho de Administração da Cemig.