Morre Sacha de Moraes Carvalho, filho de Heloísa Helena
Deputada se manifestou nas redes sociais. "Te amo para sempre, meu primeiro filhotinho, meu primeiro grande amor", escreveu
compartilheSIGA
Morreu, nesta segunda-feira (4/5), o filho mais velho da deputada federal Heloísa Helena (Rede-RJ). Sacha de Moraes Carvalho tinha 42 anos e sofreu uma parada cardiorrespiratória, após mais de dez dias internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nas redes sociais, Heloísa Helena homenageou o filho. “Te amo para sempre, meu primeiro filhotinho, meu primeiro grande amor. Com imensa dor, sei que devo te dizer - Vá em paz, pois seu coração era puro demais pra suportar esse mundo de tantas dores, injustiças, lágrimas, preconceitos”, publicou.
Ela também agradeceu aos bombeiros e profissionais do hospital, além de familiares e amigos. “Sigo - como sempre - na convicção da importância do SUS e continuarei lutando - como sempre fiz - contra o vergonhoso e continuado subfinanciamento do setor”, declarou.
- Morre a terceira vítima da queda de avião em BH
- Morre em BH mulher trans que teve 80% do corpo queimado em Curvelo
Políticos se solidarizaram com a deputada nas redes sociais e demonstraram apoio. “Um abraço forte pra querida Heloísa Helena que acaba de perder fisicamente o seu filho Sacha. Que ela e a família consigam encontrar acolhimento no amor das pessoas amigas. Os meus sentimentos nesse momento de tanta dor!”, escreveu o deputado Glauber Braga (Psol).
Um abraço forte pra querida @_Heloisa_Helena que acaba de perder fisicamente o seu filho Sacha. Que ela e a família consigam encontrar acolhimento no amor das pessoas amigas. Os meus sentimentos nesse momento de tanta dor!— Glauber Braga (@Glauber_Braga) May 5, 2026
A deputada Sâmia Bomfim (Psol) também se manifestou. “Meus sentimentos à companheira Heloísa Helena e sua família, pela perda de seu primogênito, Sacha de Moraes Carvalho. Que nos laços de solidariedade e carinho vocês encontrem forças para enfrentar esse momento de profunda dor. Um abraço apertado!”, publicou.
Meus sentimentos à companheira @_Heloisa_Helena e sua família, pela perda de seu primogênito, Sacha de Moraes Carvalho. Que nos laços de solidariedade e carinho vocês encontrem forças para enfrentar esse momento de profunda dor. Um abraço apertado!— Sâmia Bomfim (@samiabomfim) May 5, 2026
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), também demonstrou solidariedade à deputada. “Recebo com profundo pesar a notícia do falecimento de Sacha de Moraes Carvalho, filho da deputada federal e colega Heloisa Helena. Neste momento de dor imensurável, dedico minhas orações e toda solidariedade à família e aos amigos. Que Deus lhes conceda força e conforto”, afirmou.
Recebo com profundo pesar a notícia do falecimento de Sacha de Moraes Carvalho, filho da deputada federal e colega @_Heloisa_Helena. Neste momento de dor imensurável, dedico minhas orações e toda solidariedade à família e aos amigos. Que Deus lhes conceda força e conforto.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia— Hugo Motta (@HugoMottaPB) May 5, 2026