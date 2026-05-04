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LUTO

Morre Sacha de Moraes Carvalho, filho de Heloísa Helena

Deputada se manifestou nas redes sociais. "Te amo para sempre, meu primeiro filhotinho, meu primeiro grande amor", escreveu

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Correio Braziliense
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Repórter
04/05/2026 23:34 - atualizado em 04/05/2026 23:35

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Morre filho de Heloísa Helena
Morre filho de Heloísa Helena crédito: Reprodução redes sociais

Morreu, nesta segunda-feira (4/5), o filho mais velho da deputada federal Heloísa Helena (Rede-RJ). Sacha de Moraes Carvalho tinha 42 anos e sofreu uma parada cardiorrespiratória, após mais de dez dias internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro.

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Nas redes sociais, Heloísa Helena homenageou o filho. “Te amo para sempre, meu primeiro filhotinho, meu primeiro grande amor. Com imensa dor, sei que devo te dizer - Vá em paz, pois seu coração era puro demais pra suportar esse mundo de tantas dores, injustiças, lágrimas, preconceitos”, publicou.

Ela também agradeceu aos bombeiros e profissionais do hospital, além de familiares e amigos. “Sigo - como sempre - na convicção da importância do SUS e continuarei lutando - como sempre fiz - contra o vergonhoso e continuado subfinanciamento do setor”, declarou.

Políticos se solidarizaram com a deputada nas redes sociais e demonstraram apoio. “Um abraço forte pra querida Heloísa Helena que acaba de perder fisicamente o seu filho Sacha. Que ela e a família consigam encontrar acolhimento no amor das pessoas amigas. Os meus sentimentos nesse momento de tanta dor!”, escreveu o deputado Glauber Braga (Psol). 

A deputada Sâmia Bomfim (Psol) também se manifestou. “Meus sentimentos à companheira Heloísa Helena e sua família, pela perda de seu primogênito, Sacha de Moraes Carvalho. Que nos laços de solidariedade e carinho vocês encontrem forças para enfrentar esse momento de profunda dor. Um abraço apertado!”, publicou.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), também demonstrou solidariedade à deputada. “Recebo com profundo pesar a notícia do falecimento de Sacha de Moraes Carvalho, filho da deputada federal e colega Heloisa Helena. Neste momento de dor imensurável, dedico minhas orações e toda solidariedade à família e aos amigos. Que Deus lhes conceda força e conforto”, afirmou.

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