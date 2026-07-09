'Holding out for a hero': como hit de Bonnie Tyler virou clássico do cinema

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora galesa Bonnie Tyler morreu aos 75 anos, conforme divulgado pela família nesta quinta-feira (9/7). Conhecida pelo sucesso “Total eclipse of the heart” a artista fez história no cinema com uma outra música: “Holding out for a hero”. Lançada em 1984, a canção se tornou um dos maiores clássicos da cultura pop e segue presente em filmes, séries, trailers e jogos eletrônicos.

Escrita por Jim Steinman e Dean Pitchford e interpretada por Bonnie Tyler, a faixa foi criada especialmente para integrar a trilha sonora de “Footloose” (1984), clássico estrelado por Kevin Bacon. A letra funciona como um subtexto emocional dentro da história do filme, refletindo a angústia e a busca por um "salvador" em um cenário de forte pressão e proibições.

O sucesso foi imediato e fez da música um dos grandes hinos do cinema dos anos 1980. Desde então, “Holding out for a hero” passou a ganhar novas versões e contextos, tornando-se uma das canções mais reutilizadas do entretenimento.

Entre todas as aparições da música, nenhuma é tão lembrada quanto a de Shrek 2, lançado em 2004. Na sequência considerada uma das mais icônicas da animação, a Fada Madrinha interpreta uma versão explosiva da canção durante o baile real. Enquanto ela canta tentando ajudar o Príncipe Encantado a conquistar Fiona, Shrek, Burro e Gato de Botas atravessam as defesas do castelo para impedir o beijo que mudaria o destino da princesa.

A interpretação foi feita pela atriz britânica Jennifer Saunders e acabou se tornando tão popular que muitos fãs passaram a considerá-la uma das melhores releituras da música. Além da performance durante o filme, outra versão, gravada pela dupla britânica Frou Frou, foi utilizada nos créditos finais e também entrou para a trilha sonora oficial da animação.

“Holding out for a hero” também aparece em “Super Mario Bros: o filme”, de 2023. Na animação, ela embala a divertida sequência de treinamento, acompanhando Mario enquanto enfrenta uma série de desafios para se tornar um verdadeiro herói.

A faixa também apareceu em trailers promocionais da nova animação de “He-Man” (2021), em campanhas do jogo “Marvel's Guardians of the Galaxy” para Xbox, PlayStation e PC e ainda foi utilizada na série “Loki” (2021), do Disney+. A música também foi incluída em produções como “Thor: Ragnarok” (2018), “Star wars: os últimos Jedi” (2017), por exemplo.

Morte de Bonnie Tyler

Bonnie Tyler morreu aos 75 anos, segundo comunicado divulgado por sua família e equipe no perfil oficial da artista no Instagram. "A família e a equipe de Bonnie estão devastadas em anunciar que Bonnie faleceu inesperadamente ontem à noite em um hospital em Portugal, em decorrência da doença que estava sendo tratada", informou a nota.

De acordo com o jornal The Guardian, a cantora havia passado, em maio, por uma cirurgia intestinal de emergência. Após o procedimento, chegou a ser colocada em coma induzido, mas não resistiu às complicações causadas pelo agravamento de seu estado de saúde enquanto permanecia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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Nascida em 8 de junho de 1951, Bonnie Tyler construiu uma carreira de mais de quatro décadas e se tornou um dos maiores nomes do pop rock mundial graças ao seu timbre rouco e inconfundível.