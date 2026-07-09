Morre Bonnie Tyler, cantora famosa por 'Total Eclipse of the Heart'
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A cantora britânica Bonnie Tyler, conhecida por sua voz rouca e pelo sucesso "Total Eclipse of the Heart", morreu aos 75 anos, anunciou sua família nesta quinta-feira (9).
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Ela foi internada em maio em um hospital na cidade portuguesa de Faro, onde possuía uma casa, para se submeter a uma cirurgia intestinal. Depois, foi colocada em coma induzido.
"Bonnie faleceu de forma inesperada na noite passada em um hospital em Portugal, em decorrência da doença pela qual vinha sendo tratada", afirmou a família em um comunicado publicado no Facebook.
A cantora, muito famosa nos anos 1980, acabara de lançar um single, "Only Love", e tinha uma turnê programada pela Europa durante vários meses.
- Voz rasgada -
Sua balada "Total Eclipse of the Heart" continua sendo uma das canções de amor mais famosas de todos os tempos. No início de 2026, ou seja, 43 anos após seu lançamento, ela havia ultrapassado um bilhão de reproduções no Spotify.
"Como imaginar por um segundo que seu sucesso seria tão enorme, e que pessoas que ainda nem tinham nascido a estariam cantando hoje em karaokês?", comentou ela ao Telegraph em 2025.
A cantora de cabelos volumosos e estilo glam rock afirmava que não ganhou "quase nada" com essa faixa, da qual não é autora.
Gaynor Hopkins, seu verdadeiro nome, nasceu em 1951 em Neath, no País de Gales. Seu pai trabalhava nas minas de carvão e sua mãe cuidava dos seis filhos do casal.
A jovem começou a cantar na igreja e abandonou os estudos aos 16 anos. Enquanto tentava despontar na música, trabalhou em uma loja. Ela mudou de nome para Sherene Davis, para evitar que a confundissem com outra cantora galesa, Mary Hopkin.
O caça-talentos Roger Bell a descobriu em 1975, em uma casa noturna. Meses depois, ela assinou com a RCA Records e mudou de nome mais uma vez, desta vez para Bonnie Tyler. Ela se destacou então com o single "Lost in France" (1976).
Pouco depois, foi submetida a uma cirurgia para retirar nódulos das cordas vocais. Por não ter descansado o suficiente, sua voz ficou rouca, seu traço distintivo. "It’s a Heartache", lançado no mesmo ano, foi seu primeiro grande sucesso mundial.
Nos anos 1980, ela colaborou com o compositor e produtor americano Jim Steinman, que escreveu "Total Eclipse of the Heart", um sucesso que transformou Bonnie Tyler em uma estrela internacional aos 32 anos.
- "Uma vida normal" -
No auge da glória, Bonnie Tyler continuou colhendo sucessos em 1984 com "Holding Out for a Hero", da trilha sonora de "Footloose", que alcançou disco triplo de platina. Ela também foi indicada três vezes ao Grammy Awards.
A cantora representou o Reino Unido em 2013 no Eurovision com "Believe in Me", mas teve pouca sorte. Ficou em 19º lugar.
Fã de Tina Turner, conhecida por sua simplicidade e seu sotaque galês, ela se considerava uma "garota da classe trabalhadora". "Tenho uma vida muito normal e não tenho guarda-costas: não sou a Mariah Carey!", declarou ao Times em 2025.
A artista era casada desde 1973 com o consultor imobiliário Robert Sullivan, seu amor de juventude. Desde a década de 1970, o casal passava parte do seu tempo no Algarve, em Portugal.
Ela foi recompensada por seus serviços à música por Elizabeth II em 2022, pouco antes da morte da rainha. No ano seguinte recebeu a distinção de Membro da Ordem do Império Britânico (MBE, na sigla em inglês).
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