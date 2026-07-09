Veja foto de Bonnie Tyler em última aparição pública

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A última imagem pública conhecida de Bonnie Tyler foi registrada pouco mais de um mês antes de a cantora ser internada às pressas em Portugal. A artista galesa morreu nessa quarta-feira (9/7), aos 75 anos. A confirmação da morte foi feita nesta quinta (9/7) por familiares. A foto foi feita em 19 de março nos bastidores do O2 Shepherd's Bush Empire, em Londres, na Inglaterra.

A imagem mostra a artista ao lado da cantora britânica Molly Roberts, responsável por abrir o show daquela noite. O registro foi compartilhado por Roberts nas redes sociais após a apresentação. Ao publicar a foto, a cantora afirmou que se sentiu "honrada" por dividir o palco com Bonnie Tyler.

A apresentação na capital britânica seria uma das últimas da turnê da artista. Dois dias depois, Bonnie deveria subir ao palco em Cardiff, no País de Gales, mas o show acabou sendo adiado por "circunstâncias imprevistas". Pouco tempo depois, todos os compromissos previstos até agosto foram cancelados.

Poucas semanas antes da internação, Bonnie Tyler concedeu uma entrevista à revista Hello! na qual falou com entusiasmo sobre sua rotina e o desejo de continuar se apresentando. "Estou em forma no momento, batendo na madeira, e estou realmente curtindo fazer os shows", afirmou a cantora em março.

"Continuo agitando naquele palco com a minha banda maravilhosa, e se você tem saúde, você tem tudo", completou.

Na mesma entrevista, Bonnie revelou que mantinha uma rotina diária de cerca de 20 minutos de Pilates, hábito que preservava até mesmo durante as viagens de turnê. Ela também contou que havia passado recentemente por um procedimento nos joelhos.

"Eu tinha problemas nos joelhos; não coloquei próteses, fiz o que chamam de limpeza cirúrgica, que se mostrou muito bem-sucedida", explicou, dizendo esperar que o resultado durasse por muitos anos.

Internação e agravamento do quadro

O otimismo demonstrado pela cantora deu lugar, poucas semanas depois, a uma sequência de complicações de saúde. Em 30 de abril, Bonnie Tyler foi internada em um hospital de Faro, no sul de Portugal, após sentir fortes dores abdominais. O diagnóstico apontou uma perfuração no intestino, o que exigiu uma cirurgia de emergência.

Segundo a imprensa portuguesa, seu estado de saúde se agravou nos dias seguintes. A cantora chegou a ser colocada em coma induzido e, posteriormente, foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em junho, a equipe informou que Bonnie havia despertado do coma, mas que a recuperação seguia lenta, levando ao cancelamento de todos os shows previstos para os meses seguintes.

Morte foi confirmada pela família

Bonnie Tyler morreu na noite de quarta-feira, aos 75 anos, no hospital onde permanecia internada em Portugal. Em comunicado divulgado no site oficial da artista, a família informou que ela morreu em decorrência da doença que motivou a internação.

"A família e a equipe de Bonnie estão de coração partido ao anunciar que Bonnie faleceu inesperadamente na noite passada, em um hospital em Portugal, em decorrência da doença para a qual estava sendo tratada", informou a nota, que também pediu privacidade neste momento.

Nascida no País de Gales com o nome Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler construiu uma carreira de mais de cinco décadas e se tornou uma das vozes mais reconhecidas da música internacional graças ao timbre rouco que marcou sucessos como “It's a heartache”, “Total eclipse of the heart” e “Holding out for a hero”.

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Ao longo da trajetória, recebeu três indicações ao Grammy e foi nomeada Membro da Ordem do Império Britânico (MBE), em 2023, pela contribuição à música.