Rara aparição de Sandy com namorado rende elogios ao médico

Discreta sobre sua vida pessoal, a cantora Sandy fez uma rara aparição ao lado do namorado, o médico Pedro Andrade. O casal esteve no Teatro Moise Safra, em São Paulo, para prestigiar a peça "Simplesmente Eu, Clarice Lispector", protagonizada pela atriz Beth Goulart.

A presença dos dois no local gerou comentários tanto do público presente quanto de internautas. Ao final do espetáculo, Beth Goulart dedicou a apresentação à cantora e homenageou sua trajetória musical.

"Vive em nossas mentes e corações desde pequenininha. Nos ajuda a compreender a beleza da música", declarou a atriz.

Aparência do médico vira assunto

Na internet, o assunto do momento foi Pedro Andrade. Mantendo uma relação reservada com a cantora, o médico virou alvo de comentários por sua aparência.

"Agora sim! Ela tá passando bem", brincou uma usuária. "Ela arrasou e tá na melhor fase da vida dela", sugeriu outra. "Que homem lindo, ela tá muito bem servida!", disse uma terceira pessoa, elogiando o novo parceiro da artista.

A cantora também encantou os internautas em uma interação com fãs na última semana. Conhecida pelo talento e simpatia, Sandy virou assunto ao atender seus admiradores.

A filha do sertanejo Xororó foi elogiada por auxiliar o fotógrafo a registrar o momento. "Vai mais longe um pouquinho", sugeriu a artista para melhorar o enquadramento da foto.

O momento repercutiu rapidamente nas redes sociais. "Essa mulher é uma fofa", comentou uma internauta. "Acho fofo que ela dá dica de como quer a foto", destacou mais uma. "Sandy é a maior artista do Brasil e uma das maiores do mundo, em muitos e muitos sentidos", completou outra fã.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.