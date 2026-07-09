‘Nunca me canso de cantar’: como foi a turnê de Bonnie Tyler no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora britânica Bonnie Tyler morreu aos 75 anos nesta quinta-feira (9/7), em um hospital de Portugal. A cantora veio ao Brasil duas vezes, sendo que só uma vez foi para se apresentar no país. A voz de “Total eclipe of the heart” fez a primeira e única turnê pelo país em novembro de 2022.

Os shows comemoraram os 50 anos de carreira e reuniu grandes sucessos da cantora. Ao todo, ela passou por oito cidades brasileiras: Tubarão e São José (SC); Curitiba (PR); São Paulo (SP); Porto Alegre (RS); Rio de Janeiro (RJ); Goiânia (GO); e Salvador (BA). Durante a passagem pelo Brasil, ela também participou do programa “Altas Horas”, da TV Globo.

A primeira viagem ao Brasil foi na década de 1980. Na ocasião, ela divulgou o dueto “Sem limites pra sonhar com Fábio Jr..

"Nunca fui um símbolo sexual"

Durante a turnê brasileira, Tyler concedeu entrevista ao jornal O Globo e ficou surpresa ao ouvir que muitos adolescentes dos anos 1980 a consideravam um símbolo sexual. "Nãããão! Eu nunca fui um símbolo sexual! Nunca! Eu apenas tinha voz. Isso aqui que você vê é tudo maquiagem, aplico Botox no meu rosto duas vezes por ano. Se você me encontrar de manhã, sem meus cílios postiços, você vai perguntar: quem é ela?", brincou.

Na época, a cantora tinha 71 anos e dizia chegar ao Brasil com a voz "até mais forte do que quando era jovem". Também garantiu que jamais pensou em retirar “Total eclipse of the heart” do repertório. "Nunca me canso de cantar essa música", afirmou.

Durante a entrevista, Bonnie Tyler relembrou como nasceu aquele que se tornaria o maior sucesso de sua carreira. Ela contou que decidiu deixar a gravadora RCA porque não estava satisfeita com o direcionamento de sua carreira para o country rock. Ao assinar com a Sony, fez um pedido considerado ousado pela própria equipe: trabalhar com o compositor e produtor Jim Steinman, que vivia o auge da carreira.

"Eles acharam que eu era maluca, porque ele estava estourado e nunca ia querer trabalhar comigo... mas fizemos dois álbuns juntos!", recordou.

Outro momento marcante da entrevista foi quando Bonnie relembrou a parceria lançada com Fábio Jr. em 1986. A cantora contou que os dois passaram alguns dias trabalhando juntos em Londres e revelou guardar até hoje uma lembrança do artista brasileiro.

"Ele foi muito gentil e me deu um anel de ouro com todo tipo de pedras preciosas do Brasil incrustadas. Lembro que ele estava participando de uma novela na época, as meninas viviam loucas por ele!", disse. Na época, Fábio interpretava Roberto Mathias na novela “Roque Santeiro”.

Morte de Bonnie Tyler

Bonnie Tyler morreu aos 75 anos, segundo comunicado divulgado por sua família e equipe no perfil oficial da artista no Instagram. "A família e a equipe de Bonnie estão devastadas em anunciar que Bonnie faleceu inesperadamente ontem à noite em um hospital em Portugal, em decorrência da doença que estava sendo tratada", informou a nota.

De acordo com o jornal The Guardian, a cantora havia passado, em maio, por uma cirurgia intestinal de emergência. Após o procedimento, chegou a ser colocada em coma induzido, mas não resistiu às complicações causadas pelo agravamento de seu estado de saúde enquanto permanecia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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Nascida em 8 de junho de 1951, Bonnie Tyler construiu uma carreira de mais de quatro décadas e se tornou um dos maiores nomes do pop rock mundial graças ao seu timbre rouco e inconfundível.