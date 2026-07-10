Cobra Coral revisita clássicos do Clube da Esquina

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

As canções do Clube da Esquina sempre fizeram parte dos shows do Cobra Coral. No entanto, a ideia de montar um espetáculo inteiramente dedicado ao movimento surgiu apenas no fim do ano passado, embora a relação do trio com esse repertório tenha começado muito antes.



Presente na trajetória do grupo desde a fundação, em 2010, a obra de Milton Nascimento, Toninho Horta, Lô Borges e de outros nomes do Clube é celebrada no espetáculo Cobra Coral canta Clube da Esquina, que será apresentado nesta sexta-feira (10/7), no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.



A cantora Mariana Nunes conta que o Clube faz parte da identidade artística do Cobra Coral. “A gente sempre teve músicas do Clube nos shows, nos discos. Sempre foi uma referência e uma influência para nós. Então, era natural que, em algum momento, fizéssemos um trabalho específico sobre esse repertório", afirma.



Ao longo da trajetória, o grupo chegou a dividir palco com Milton Nascimento, em diferentes ocasiões, participou do disco “Trilha sonora de uma viagem”, de Nelson Angelo, e gravou a composição “Quadros modernos”, de Toninho Horta.



O espetáculo nasceu em 2025, a partir de um convite do Sesc Palladium para integrar a programação de um encontro dedicado à música mineira. Mariana lembra que a criação do show ocorreu de forma natural, justamente pela proximidade do grupo com o repertório.



“Quando fomos montar esse espetáculo, tudo fluiu de um jeito muito natural, muito fácil, porque é um repertório que já está na gente”, diz. A apresentação agradou ao público e voltou aos palcos no início deste ano, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Agora, será apresentado pela primeira vez no Palácio das Artes.



Novidades

O show preserva boa parte do repertório das apresentações anteriores, mas também traz novidades que Mariana prefere manter em segredo para surpreender o público. “Tem músicas novas, mas não vou contar quais são. O que as pessoas podem esperar é um show emocionante”, afirma.



O repertório reúne clássicos como “Clube da Esquina nº 2”, “Travessia”, “Nada será como antes” e “Encontros e despedidas”. A seleção, diz a cantora, foi construída a partir das memórias afetivas dos integrantes do grupo.



“Se fosse para escolher todas as músicas que a gente gostaria de cantar, teríamos que fazer quatro shows seguidos. É muita coisa boa. A seleção foi muito afetiva. Cada um foi escolhendo aquilo que amava e sentia que não podia ficar de fora”, afirma.



O espetáculo inclui três composições do próprio Cobra Coral. Segundo Mariana, são canções que dialogam com o universo sonoro e poético do Clube da Esquina. Outra novidade é a formação ampliada. Além de Mariana Nunes, Kadu Vianna e Pedro Morais nos vocais, o show conta com Helton Lima, na bateria, e Luadson Constâncio, nos teclados.

A mudança permite explorar novas possibilidades musicais, sem abandonar a identidade vocal do trio. “Os arranjos foram surgindo muito pela intuição. Em alguns momentos, nos inspiramos nos arranjos originais, porque são incríveis, mas sempre buscando a identidade do Cobra Coral”, conta Nunes.



Para ela, interpretar o repertório do Clube da Esquina tem um significado especial para quem nasceu em Minas Gerais. “Esse repertório se diferencia de qualquer outro da música brasileira porque é algo muito nosso. É um cancioneiro que diz muito da nossa identidade. Eu costumo dizer que ele é meio sagrado para quem é mineiro”, comenta.



O local do show de hoje também tem um significado especial para o grupo. “O Palácio das Artes nasceu praticamente junto com o Clube da Esquina. Os dois têm cerca de 55 anos e fazem parte da história da música em Minas. Apresentar esse espetáculo nesse palco traz mais de uma camada de emoção. Era um lugar onde a gente realmente queria estar.”



A apresentação também será uma homenagem à memória e ao legado de Flávio Henrique (1968-2018), fundador do Cobra Coral, que morreu aos 49 anos, em decorrência de complicações da febre amarela.

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“COBRA CORAL CANTA CLUBE DA ESQUINA”

Sexta-feira (10/7), às 20h30, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1537 - Centro). Ingressos no Sympla e na bilheteria. Plateias I e II R$120 (inteira) e R$ 60 (meia) e Plateia Superior R$100 (inteira) e R$ 50 (meia).