Obra inédita de Hermeto Pascoal terá  primeira execução pública em BH

Uma música inédita de Hermeto Pascoal (1936-2025), escrita de madrugada com cartolina e giz de cera, ganha vida no palco, quase quatro décadas depois de sua criação. “Esta é uma eterna noite”, criada pelo artista em 1989 e orquestrada por Mauro Rodrigues, será apresentada pela primeira vez neste domingo (12/7), às 11h, no Sesc Palladium, durante concerto da Orquestra Ouro Preto.



A apresentação também marca o reencontro entre Mauro Rodrigues e o baterista Lincoln Cheib, parceiros desde os anos 1980. Naquela década, os dois músicos integravam o grupo Edição Brasileira, que lançou, em 1989, o disco de vinil “Lua”.



Formado majoritariamente por composições de Mauro Rodrigues, o álbum se tornou um registro importante da produção independente nacional. “Naquela época, não tinha nem CD, não tinha lei de incentivo. A gente bancou o disco. Era um trabalho independente, feito com muito carinho e cuidado”, relembra o compositor.



O grupo Edição Brasileira tinha calendário recorrente de apresentações, incluindo shows no Cine Belas Artes, sempre às segundas-feiras, depois da última sessão. No entanto, a parceria perdeu força no início dos anos 2000.



Reencontro

Lincoln se tornou baterista de Milton Nascimento, enquanto Mauro Rodrigues passou a se dedicar à carreira acadêmica, como professor da Escola de Música da UFMG. O reencontro partiu de um convite do maestro Rodrigo Toffolo, feito durante um concerto da Orquestra Ouro Preto com Túlio Mourão, em que Mauro e Lincoln participavam da banda.

O repertório deste domingo recupera principalmente músicas de “Lua”, como a faixa-título, e “Amarelinha”, que receberam novos arranjos orquestrais assinados por Mauro. O álbum guarda uma relação especial com o artista plástico Fernando Fiúza (1953-2009), responsável pela capa e figura central na história da composição inédita de Hermeto.



A música nasceu no lançamento do disco. Durante a madrugada, Mauro Rodrigues, Hermeto Pascoal e outros amigos estenderam as comemorações na casa do artista plástico. Em determinado momento, Hermeto decidiu compor.



Fernando entregou ao músico folhas de cartolina e giz de cera, e a composição foi escrita ali mesmo, com as pautas em preto e as cifras das melodias em azul. Ao fim da noite, as páginas ficaram com Mauro Rodrigues, que as guardou por cerca de 20 anos, antes de emoldurá-las e transformar a partitura em um arranjo para orquestra.



Outra composição do concerto que também nasceu a partir daquela noite é “Darcy e los turcos”, parceria entre Mauro Rodrigues e Lincoln Cheib. A música surgiu de uma pequena vinheta presente em “Lua”, com apenas 15 segundos de uma polirritmia de tambores. Ao ouvir o trecho, Hermeto Pascoal questionou onde estava o restante da música, provocando os músicos a desenvolverem aquele material.



Mauro reorganizou os ritmos da vinheta. Em vez da sobreposição característica da polirritmia, colocou cada elemento em sequência horizontal e transformou o desenho rítmico em uma melodia, gravada por Lincoln Cheib ao lado do violonista Nelson Faria e do baixista Nico Assumpção.



Para Mauro, que também apresenta suas composições mais recentes no concerto, revisitar esse repertório com uma formação orquestral revela novas possibilidades para as obras. “As canções são como seres, têm vida própria. Elas deixam de ser propriedade do autor e vão ganhando vida quando outras pessoas tocam, gravam e transformam. Essa é uma oportunidade de vivificar as nossas músicas”, afirma.



“ALMA MINEIRA”

Orquestra Ouro Preto convida Lincoln Cheib e Mauro Rodrigues. Neste domingo (12/7), às 11h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes