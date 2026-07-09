Rod Stewart lamenta morte de Bonnie Tyler: 'Vou sentir sua falta'
Cantor homenageou a 'boa amiga' e relembrou as vozes parecidas; ele canta um sucesso dela em sua atual turnê e gravaram uma música juntos
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Rod Stewart lamentou publicamente a morte da cantora Bonnie Tyler, anunciada nesta quinta-feira (9/7), aos 75 anos. No Instagram, o cantor relembrou a semelhança entre sua voz e a da artista, conhecida pelo hit “Total eclipse of the heart”, e prestou uma emocionante homenagem à amiga.
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Em sua declaração, Stewart mencionou a amizade entre os dois e a homenagem que faz a ela em sua atual turnê, "One last time".
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“Compartilhávamos estilos de vocais semelhantes. Ela era uma boa amiga, uma verdadeira agitadora de almas. Canto 'It's a heartache' todas as noites na turnê. Vou sentir sua falta, querida Bonnie. Sir Rod”, escreveu o astro do rock.
Ambos os artistas ficaram conhecidos pelo timbre rouco e pelo sucesso no pop rock. Por décadas, Bonnie Tyler foi frequentemente chamada de “a versão feminina de Rod Stewart”, um tema que ela costumava abordar em entrevistas.
A cantora sempre declarou a admiração por Stewart e tinha o desejo de gravar uma música com ele. O contato foi feito em 2018, por meio de um amigo em comum, e o cantor aceitou participar da gravação.
Em 2019, eles lançaram a música “Battle of the sexes”, que faz parte do álbum “Between the earth and the stars”, de Bonnie Tyler.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.