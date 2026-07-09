10 músicas de Bonnie Tyler que marcaram gerações; veja clipes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora galesa Bonnie Tyler, que morreu aos 75 anos conforme divulgado pela família nesta quinta-feira (9/7), sempre teve um timbre rouco inconfundível. A artista emplacou sucessos que atravessaram gerações e continuam presentes em filmes, séries, comerciais e plataformas de streaming. Muitas dessas canções fazem parte do imaginário popular, mesmo para quem nunca associou os hits ao nome da cantora.

Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, Bonnie Tyler ajudou a definir o som do pop rock dos anos 1970 e 1980 e construiu repertório que permanece relevante até hoje. Confira a seguir 10 hits icônicos da artista.

“Total eclipse of the heart” (1983)

Maior sucesso da carreira de Bonnie Tyler, a balada composta por Jim Steinman liderou as paradas em diversos países e vendeu milhões de cópias. Com uma interpretação intensa e um refrão inesquecível, tornou-se um dos maiores clássicos da música pop dos anos 1980 e segue presente em filmes, novelas, comerciais e playlists.

“Holding out for a hero” (1984)

Originalmente lançada na trilha sonora do filme “Footloose”, a música rapidamente ganhou vida própria. Com o passar dos anos, virou presença constante em produções de Hollywood, séries de TV e campanhas publicitárias, sendo lembrada especialmente pela icônica cena de “Shrek 2”, em que a Fada Madrinha interpreta a canção durante o baile real. A versão foi gravada pela atriz britânica Jennifer Saunders.

“It's a heartache” (1977)

Foi a música que apresentou Bonnie Tyler ao público internacional. O sucesso revelou ao mundo seu característico timbre rouco e alcançou o topo das paradas em diversos países, consolidando a cantora como uma das grandes promessas da música pop no fim dos anos 1970.

“If you were a woman (and I was a man)” (1986)

Embora não tenha alcançado o mesmo desempenho comercial de seus maiores sucessos, a canção conquistou um lugar especial entre os fãs. A melodia ficou ainda mais conhecida por servir de base para “You give love a bad name”, um dos maiores hits da banda Bon Jovi.

“Faster than the speed of night” (1983)

Faixa-título do álbum que levou Bonnie Tyler ao auge da carreira, a música mistura elementos de rock e pop com a interpretação poderosa da cantora. O disco foi um marco da trajetória da artista e ajudou a consolidá-la no cenário internacional.

“Lost in France” (1976)

Lançada no início da carreira, antes da cirurgia nas cordas vocais que alterou definitivamente sua voz, a música abriu as portas para o reconhecimento internacional de Bonnie Tyler. O single mostrou o potencial da cantora e preparou o terreno para os sucessos que viriam nos anos seguintes.

“Making love (out of nothing at all)” (1995)

Conhecida originalmente na voz da dupla Air Supply, a canção ganhou uma releitura de Bonnie Tyler na década de 1990. A interpretação passou a integrar o repertório de shows e conquistou espaço entre os admiradores da artista, mostrando sua capacidade de dar uma identidade própria a grandes clássicos.

“Have you ever seen the rain?” (1983)

Regravação do clássico do Creedence Clearwater Revival, lançada no álbum “Faster than the speed of night”. A interpretação de Bonnie Tyler deu um tom mais dramático à canção e se tornou uma das versões mais lembradas do sucesso.

“A rockin' good way (to mess around and fall in love)” (1984)

Dueto com Shakin' Stevens que fez enorme sucesso no Reino Unido e em outros países europeus. A música alcançou o Top 10 britânico e mostrou um lado mais divertido e descontraído da cantora.

“Bitterblue” (1991)

Um dos maiores sucessos da fase dos anos 1990, especialmente na Europa. A faixa liderou paradas em países como Noruega e Áustria e ajudou Bonnie Tyler a manter uma carreira sólida mesmo após o auge dos anos 1980.

Morte de Bonnie Tyler

Bonnie Tyler morreu aos 75 anos, segundo comunicado divulgado por sua família e equipe no perfil oficial da artista no Instagram. "A família e a equipe de Bonnie estão devastadas em anunciar que Bonnie faleceu inesperadamente ontem (8/7) à noite em um hospital em Portugal, em decorrência da doença que estava sendo tratada", informou a nota.

De acordo com o jornal The Guardian, a cantora havia passado, em maio, por uma cirurgia intestinal de emergência. Após o procedimento, chegou a ser colocada em coma induzido, mas não resistiu às complicações causadas pelo agravamento de seu estado de saúde enquanto permanecia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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Nascida em 8 de junho de 1951, Bonnie Tyler construiu uma carreira de mais de quatro décadas e se tornou um dos maiores nomes do pop rock mundial graças ao seu timbre rouco e inconfundível.