Assine
overlay
Início Cultura
FORTUNA

Bonnie Tyler: qual o valor da fortuna milionária da cantora?

Cantora que morreu aos 75 anos vendeu 100 milhões de discos, deixou fortuna de US$ 40 milhões e alcançou 1 bilhão de plays em seu maior hit

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
09/07/2026 13:21 - atualizado em 09/07/2026 13:21

compartilhe

SIGA
×
Bonnie Tyler: qual o valor da fortuna milionária da cantora?
Bonnie Tyler em performance no Eurovision 2013 crédito: AFP

A cantora galesa Bonnie Tyler, que morreu aos 75 anos nesta quinta-feira (9/7), construiu uma carreira de mais de cinco décadas marcada por números que atravessaram gerações. A artista vendeu cerca de 100 milhões de discos em todo o mundo e deixou uma fortuna estimada em até US$ 40 milhões, consolidando seu legado na música.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O valor, equivalente a mais de 200 milhões de reais, foi construído com vendas de discos, turnês e a exploração comercial de um catálogo que continuou a gerar receitas. O maior fenômeno de sua carreira foi “Total eclipse of the heart”.

Leia Mais

Lançada em 1983, a música vendeu mais de 6 milhões de cópias, chegou ao primeiro lugar das paradas nos Estados Unidos e no Reino Unido e rendeu a Tyler indicações ao Grammy. Mais de 40 anos depois, a canção atingiu uma marca bilionária.

Em janeiro deste ano, “Total eclipse of the heart” ultrapassou 1 bilhão de reproduções no Spotify, entrando para o "Billions Club", grupo de músicas que alcançaram esse patamar na plataforma.

Sucesso no streaming e outros hits

O sucesso da cantora no streaming não se resume a uma única música. Antes de sua morte, Bonnie Tyler reunia cerca de 17,5 milhões de ouvintes mensais e 2,6 milhões de seguidores no Spotify.

Nos últimos dois anos, o catálogo da artista gerou 2,7 milhões de dólares em pagamentos a detentores de direitos autorais, segundo dados do Spotify divulgados no início deste ano.

Outro hit de sua carreira, “It’s a heartache”, também vendeu mais de 6 milhões de cópias. Lançada em 1977, a música chegou ao terceiro lugar da Billboard Hot 100 e ajudou a transformar a cantora, nascida Gaynor Hopkins, em uma estrela internacional.

Leia Mais

A carreira ganhou uma nova dimensão nos anos 1980. Além de “Total Eclipse of the Heart”, Bonnie Tyler gravou “Holding out for a hero”, lançada na trilha sonora do filme “Footloose” e transformada em outro de seus maiores sucessos.

A cantora também recebeu três indicações ao Grammy, representou o Reino Unido no Eurovision em 2013 e foi condecorada como membro da Ordem do Império Britânico pelos serviços à música.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

cultura musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay