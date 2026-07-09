Bonnie Tyler: qual o valor da fortuna milionária da cantora?
Cantora que morreu aos 75 anos vendeu 100 milhões de discos, deixou fortuna de US$ 40 milhões e alcançou 1 bilhão de plays em seu maior hit
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A cantora galesa Bonnie Tyler, que morreu aos 75 anos nesta quinta-feira (9/7), construiu uma carreira de mais de cinco décadas marcada por números que atravessaram gerações. A artista vendeu cerca de 100 milhões de discos em todo o mundo e deixou uma fortuna estimada em até US$ 40 milhões, consolidando seu legado na música.
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O valor, equivalente a mais de 200 milhões de reais, foi construído com vendas de discos, turnês e a exploração comercial de um catálogo que continuou a gerar receitas. O maior fenômeno de sua carreira foi “Total eclipse of the heart”.
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Lançada em 1983, a música vendeu mais de 6 milhões de cópias, chegou ao primeiro lugar das paradas nos Estados Unidos e no Reino Unido e rendeu a Tyler indicações ao Grammy. Mais de 40 anos depois, a canção atingiu uma marca bilionária.
Em janeiro deste ano, “Total eclipse of the heart” ultrapassou 1 bilhão de reproduções no Spotify, entrando para o "Billions Club", grupo de músicas que alcançaram esse patamar na plataforma.
Sucesso no streaming e outros hits
O sucesso da cantora no streaming não se resume a uma única música. Antes de sua morte, Bonnie Tyler reunia cerca de 17,5 milhões de ouvintes mensais e 2,6 milhões de seguidores no Spotify.
Nos últimos dois anos, o catálogo da artista gerou 2,7 milhões de dólares em pagamentos a detentores de direitos autorais, segundo dados do Spotify divulgados no início deste ano.
Outro hit de sua carreira, “It’s a heartache”, também vendeu mais de 6 milhões de cópias. Lançada em 1977, a música chegou ao terceiro lugar da Billboard Hot 100 e ajudou a transformar a cantora, nascida Gaynor Hopkins, em uma estrela internacional.
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A carreira ganhou uma nova dimensão nos anos 1980. Além de “Total Eclipse of the Heart”, Bonnie Tyler gravou “Holding out for a hero”, lançada na trilha sonora do filme “Footloose” e transformada em outro de seus maiores sucessos.
A cantora também recebeu três indicações ao Grammy, representou o Reino Unido no Eurovision em 2013 e foi condecorada como membro da Ordem do Império Britânico pelos serviços à música.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.