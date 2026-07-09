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HIT DOS ANOS 1980

Adeus a Bonnie Tyler: conheça a história de 'Total eclipse of the heart'

Música não foi escrita para a cantora e quase se chamou 'Vampiros Apaixonados'; entenda a história por trás do sucesso que ultrapassou 1 bilhão de views

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
09/07/2026 13:06 - atualizado em 09/07/2026 13:07

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Adeus a Bonnie Tyler: conheça a história de 'Total eclipse of the heart'
A cantora Bonnie Tyler durante uma de suas performances icônicas, eternizada por hits como "Total eclipse of the heart" crédito: AFP

A cantora galesa Bonnie Tyler, eternizada pelo hit "Total Eclipse of the Heart", faleceu nesta quinta-feira (9/7), aos 75 anos. A artista estava internada em Portugal, país onde morava. A canção, um sucesso absoluto em karaokês por mais de 40 anos, é o grande destaque da discografia da artista e um marco na história da música.

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A música, porém, não foi escrita para ela. O compositor Jim Steinman desenvolveu a canção inicialmente para uma versão musical do clássico vampiresco "Nosferatu". A faixa foi pensada para ser a ária de uma "ópera-rock".

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O título, inclusive, quase foi "Total eclipse of the heart (vampires in love)”. Outra curiosidade é que Bonnie Tyler poderia não ter sido a intérprete original da faixa.

Steinman era parceiro musical do americano Meat Loaf, mas os dois estavam distantes no início dos anos 1980. Ao ouvir a cantora, ele percebeu que a voz rouca e dramática da galesa funcionava perfeitamente para a intensidade que a música exigia.

Durante as gravações, o compositor incentivou Bonnie a ter uma interpretação intensa. A prioridade era a emoção e o impacto teatral, em vez de uma execução vocal "limpa" ou delicada.

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O resultado foi um dos singles mais vendidos dos anos 1980. O sucesso atravessou décadas e plataformas. Em 2023, o clipe da música no YouTube alcançou a marca de 1 bilhão de visualizações.

Hoje, o número já passa de 1 bilhão e 332 milhões. Em 2017, "Total Eclipse of the Heart" chegou a ser a música mais baixada do iTunes nos Estados Unidos, ultrapassando o hit "Despacito", de Luis Fonsi.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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