Como uma cirurgia mudou a voz de Bonnie Tyler e marcou a história da música
Cantora, que morreu aos 75 anos, tornou o timbre rouco sua principal marca após romper o repouso vocal recomendado pelos médicos
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A cantora britânica Bonnie Tyler morreu aos 75 anos nesta quinta-feira (9/7), em um hospital de Portugal. Dona de uma das vozes mais marcantes da música pop, ela eternizou sucessos como “Total eclipse of the heart” e “Holding out for a hero”. O que muita gente não sabe é que o timbre rouco que a tornou reconhecida mundialmente não era natural. A característica surgiu após uma cirurgia nas cordas vocais e acabou se transformando em sua principal marca artística.
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Nascida Gaynor Hopkins, no País de Gales, Bonnie Tyler começou a cantar em pubs e clubes locais antes de ser descoberta pela indústria fonográfica. Em 1976, lançou o single “Lost in France”, que chamou a atenção do público europeu.
No ano seguinte, ganhou projeção internacional com “It's a heartache”, música que apresentou a voz de Tyler ao mundo e abriu caminho para uma carreira de sucesso. Na época, porém, o timbre ainda era bem diferente daquele que ficaria conhecido anos depois.
Em 1977, pouco depois de lançar seu álbum de estreia, “The world starts tonight”, Bonnie descobriu que tinha nódulos nas cordas vocais e precisou passar por uma cirurgia para retirá-los. Após o procedimento, os médicos determinaram que ela permanecesse seis semanas em repouso vocal absoluto para garantir uma recuperação completa.
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A recomendação, no entanto, não foi seguida. Segundo a própria cantora contou na autobiografia “Straight from the heart”, publicada em 2023, ela acabou gritando de reiva durante o período de recuperação ao perceber que havia esquecido de levar morangos para o irmão, que estava internado após fraturar a perna.
O impulso teve consequências permanentes. As cordas vocais cicatrizaram de forma diferente e sua voz ficou muito mais rouca. "Sempre fui um pouco rouca, mas, como brincou o produtor David Mackay, agora eu soava como um Rod Stewart mulher", escreveu Bonnie no livro.
A voz grave e rasgada encontrou o momento definitivo em 1983, quando Bonnie Tyler lançou “Total eclipse of the heart”. Escrita por Jim Steinman, a música liderou as paradas em diversos países e se tornou um dos maiores sucessos da década. No ano seguinte, ela voltou ao topo com “Holding out for a hero”, gravada originalmente para a trilha sonora de “Footloose”.
Morte de Bonnie Tyler
Bonnie Tyler morreu aos 75 anos, segundo comunicado divulgado por sua família e equipe no perfil oficial da artista no Instagram. "A família e a equipe de Bonnie estão devastadas em anunciar que Bonnie faleceu inesperadamente ontem à noite em um hospital em Portugal, em decorrência da doença que estava sendo tratada", informou a nota.
De acordo com o jornal The Guardian, a cantora havia passado, em maio, por uma cirurgia intestinal de emergência. Após o procedimento, chegou a ser colocada em coma induzido, mas não resistiu às complicações causadas pelo agravamento de seu estado de saúde enquanto permanecia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
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Nascida em 8 de junho de 1951, Bonnie Tyler construiu uma carreira de mais de quatro décadas e se tornou um dos maiores nomes do pop rock mundial graças ao seu timbre rouco e inconfundível.