Violonista Octávio Deluchi lança o disco 'Borogodó', na Sala Juvenal Dias

Um tributo ao violão brasileiro. Esta é a proposta do compositor e instrumentista Octávio Deluchi no álbum “Borogodó”, que reúne composições de Chiquinha Gonzaga, Radamés Gnatalli, Marco Pereira, João Pernambuco e Catulo da Paixão Cearense. Nesta sexta-feira (10/7), o violonista se apresenta na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes.

“É o meu segundo disco de estúdio e marca o começo da parceria com a Kuarup. Já fizemos dois singles, 'Corta-jaca’ e 'Luar do sertão'”, informa. O álbum conta com a participação do Duo Aduar, formado por Gabriel Guedez (violão e voz) e Thobias Jacó (viola caipira e voz).

Nascido em São João del-Rei e criado em Prados, na Região do Campo das Vertentes, Deluchi se mudou em 2019 para Nova York. Fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos, onde desenvolve sua carreira. Em 2023, lançou álbum batizado com seu nome, no qual gravou músicas de Villa-Lobos, Astor Piazzolla, Luigi Legnani e Vicente Paschoal.

“Sou violonista clássico e quis olhar mais para o repertório brasileiro”, diz, observando que as cinco faixas de “Borogodó” representam a riqueza rítmica e melódica do país.

“É uma seleção concisa, porém muito representativa do violão brasileiro. São compositores que escreveram para violão e são muito celebrados, enquanto Chiquinha Gonzaga influenciou muito o instrumento”, explica Octávio.

“Podemos criar uma linha do tempo para o disco, que vai de Chiquinha Gonzaga ('Serenata' e 'Corta-jaca') para João Pernambuco, autor de 'Luar do sertão' em parceria com Catulo da Paixão Cearense. Depois, temos uma obra de Radamés Gnatalli, ‘Toccata em ritmo de samba nº 1’, e também o Marco Pereira ('Bate-coxa')”.

O álbum foi feito no Estúdio Macieiras, de Arthur Andrés (fundador do Uakti), em Entre Rios de Minas. “Gravei com o Fernando Andrés, filho do Arthur, que, aliás, esteve o tempo todo conosco lá.”

O show desta noite terá um set dedicado a Chiquinha Gonzaga. Também fazem parte do repertório Heitor Villa-Lobos e Vicente Paschoal, além dos autores presentes em “Borogodó”.

Deluchi está há alguns dias no país e se apresentou em Prados, São João del-Rei, Tiradentes e Barbacena. “Fiz também Curitiba, faço BH e depois vou para o Rio de Janeiro e São Paulo. Viajo para a Colômbia e depois retorno aos Estados Unidos.”

O violonista informa que o vídeo das gravações de “Borogodó” está disponível no YouTube, assim como as cinco faixas do álbum.

Kuarup/reprodução

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“BOROGODÓ”

• Álbum de Octávio Deluchi

• Cinco faixas

• Kuarup

• Lançamento nesta sexta-feira (10/7), às 19h, na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla.