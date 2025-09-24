Ex-integrantes do Uakti se reúnem novamente no palco

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Dez anos após o fim do Uakti (1978-2015), dois de seus fundadores, Artur Andrés e Paulo Santos, se encontram, pela primeira vez, nos palcos. A reunião se dá em torno do lançamento de “Luar total”, oitavo álbum do flautista, violonista, cantor e compositor Alexandre Andrés. O show será nesta quinta-feira (25/9), no Teatro Sesiminas, véspera da chegada do álbum às plataformas digitais.



Alexandre não é só filho de Artur, mas também parte da escola Uakti. “Vai ser muito bonito não só para mim, mas para o público carente de Uakti, um grupo muito importante no Brasil e no mundo, com uma escola de música tipo Hermeto Pascoal”, comenta.



Artur e Paulinho Santos vão tocar duas músicas de Alexandre: “Saudade saudade”, faixa de “Luar total”, e “Em brancas nuvens”, do álbum “Macaxeira fields” (2012), que foi gravada ainda pelo Uakti.



“Luar total” reúne nove canções de Alexandre e parceiros como Gustavito (“Cantilena” e “Espelho claro”), Bernardo Maranhão (“Sinos”, a única regravação do disco, agora com arranjo para quarteto de cordas, “Uiara” e “Uaimii”), Luiz Gabriel Lopes (“Linha longa” e a faixa-título) e Flávio Tris (“Jurema” e a supracitada “Saudade saudade”).



Quarteto de cordas

O disco contou com a participação do Quarteto de Cordas da Orquestra Ouro Preto, Mestrinho (sanfona), Luísa Lacerda (voz), Joana Queiroz (clarinete) e do cantor Ciro Belucci, que também vai participar do show.



É um álbum de canções, ainda que o nome de Alexandre Andrés seja muito relacionado com a música instrumental. Para ele, não existe essa divisão. “Eu canto desde pequeno, mas como sou flautista e arranjador, o instrumental sempre foi muito presente nas canções. ‘Macieiras’ (2017) é um álbum só de instrumental, mas ele tem acompanhamento de voz, pois faço vocalise. As coisas para mim são unidas”, afirma.



Estúdio no Campo das Vertentes

Há alguns anos, Alexandre também mantém em Entre Rios de Minas, no Campo das Vertentes, o estúdio Macieiras. Com as canções compostas, Alexandre partiu, em novembro de 2024, para uma imersão de uma semana para a gravação do disco. Estava acompanhado da banda formada por Natália Mitre (bateria e percussão), Bruno Vellozo (baixo), Thiago Almeida (piano e escaleta) e PC Guimarães (guitarra). É essa a formação que vai acompanhá-lo no show de amanhã.



O grupo chegou ao estúdio já com a pré-produção realizada. “O processo que se vive (para gravar o disco) é o principal, pois isso vai refletir em um produto que toca as pessoas”, comenta o artista. Essa temporada no interior rendeu momentos interessantes. “No último dia de gravação, logo depois que gravamos a faixa-título, saímos do estúdio e estava a maior super Lua do ano”, conta. A canção “Luar total” já existia com esse nome muito antes da gravação.



“Hoje em dia, as pessoas estão produzindo para o algoritmo, fazendo música de dois minutos, pois é isso o que ele vai entender. Usam a inteligência artificial a torto e a direito. A gente brinca que usou a inteligência artesanal. Temos músicas de dois minutos e meio, de cinco e até de sete minutos”, comenta Alexandre.

ALEXANDRE ANDRÉS

Show de lançamento do álbum “Luar total”. Nesta quinta (25/9),

às 20h, no Teatro Sesiminas, Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia).