Bar em BH agita as férias de julho com K-Pop e Noite das Princesas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Play Bar, conhecido por aliar gastronomia e entretenimento familiar em Belo Horizonte, anunciou sua programação especial para as férias de julho de 2026. O espaço preparou uma série de eventos temáticos focados na interatividade para crianças de várias idades.

Encontro das Estrelas do K-Pop

A temporada abre no sábado, 11 de julho, das 9h30 às 11h30, com o Encontro das Estrelas do K-Pop. A experiência para o público infantil oferece duas horas de diversão, começando com 30 minutos de brincadeiras livres no Espaço Kids.

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Em seguida, as Guerreiras do K-Pop chegam para comandar uma programação com música e dança. Os participantes poderão interagir com as personagens, aprender coreografias, visitar um camarim exclusivo, desfilar e participar de uma sessão de fotos e autógrafos.

A vivência também inclui um piquenique e café da manhã com água, suco, chá, bolo e pipoca à vontade para as crianças. Ao final, cada participante recebe um Certificado Oficial de Estrela do K-Pop. As vagas são limitadas, e os ingressos são vendidos antecipadamente pela Sympla. Todas as crianças devem estar acompanhadas por um adulto.

No dia seguinte, domingo, 12 de julho, o Play Bar realiza a Festa das Cores. Com o Espaço Kids gratuito, a recomendação é que os pais levem os filhos vestidos de branco para o evento, que promete uma explosão de alegria com muitas cores no ar.

Noites temáticas

A programação noturna tem início na sexta-feira, 17 de julho, a partir das 20h, com a Noite das Princesas. O evento terá a presença confirmada das personagens Moana, Elsa e Ariel, que farão uma apresentação musical e participarão de brincadeiras, desfile real e momentos para fotos.

Na sexta-feira, 24 de julho, também às 20h, acontece a Noite do K-Pop. A atração marca o retorno das 3 Guerreiras do K-Pop em uma apresentação com desfiles, brincadeiras rítmicas e interação direta com o público.

Tanto a Noite das Princesas quanto a Noite do K-Pop contam com Espaço Kids gratuito e exigem reserva antecipada de mesa diretamente com o estabelecimento. Mais informações podem ser acessadas pelo portal www.playbarbh.com.br/programacao/encontro-das-estrela-do-kpop ou pelos canais oficiais do Play Bar BH.

Rua José Rodrigues Pereira, 640 – Estoril

https://www.instagram.com/playbarbh/

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.