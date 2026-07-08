Assine
overlay
Início Gerais
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Bar em BH agita as férias de julho com K-Pop e Noite das Princesas

Espaço une gastronomia e diversão com eventos temáticos para crianças; veja a programação completa e como participar dos encontros em Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/07/2026 16:01

compartilhe

SIGA
×
Bar em BH agita as férias de julho com K-Pop e Noite das Princesas
A &quot;Noite das Princesas&quot; é um dos destaques da programação de férias de julho no Play Bar, em Belo Horizonte. crédito: Pedro Duarte

O Play Bar, conhecido por aliar gastronomia e entretenimento familiar em Belo Horizonte, anunciou sua programação especial para as férias de julho de 2026. O espaço preparou uma série de eventos temáticos focados na interatividade para crianças de várias idades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Encontro das Estrelas do K-Pop

A temporada abre no sábado, 11 de julho, das 9h30 às 11h30, com o Encontro das Estrelas do K-Pop. A experiência para o público infantil oferece duas horas de diversão, começando com 30 minutos de brincadeiras livres no Espaço Kids.

Leia Mais

Em seguida, as Guerreiras do K-Pop chegam para comandar uma programação com música e dança. Os participantes poderão interagir com as personagens, aprender coreografias, visitar um camarim exclusivo, desfilar e participar de uma sessão de fotos e autógrafos.

A vivência também inclui um piquenique e café da manhã com água, suco, chá, bolo e pipoca à vontade para as crianças. Ao final, cada participante recebe um Certificado Oficial de Estrela do K-Pop. As vagas são limitadas, e os ingressos são vendidos antecipadamente pela Sympla. Todas as crianças devem estar acompanhadas por um adulto.

No dia seguinte, domingo, 12 de julho, o Play Bar realiza a Festa das Cores. Com o Espaço Kids gratuito, a recomendação é que os pais levem os filhos vestidos de branco para o evento, que promete uma explosão de alegria com muitas cores no ar.

Noites temáticas

A programação noturna tem início na sexta-feira, 17 de julho, a partir das 20h, com a Noite das Princesas. O evento terá a presença confirmada das personagens Moana, Elsa e Ariel, que farão uma apresentação musical e participarão de brincadeiras, desfile real e momentos para fotos.

Na sexta-feira, 24 de julho, também às 20h, acontece a Noite do K-Pop. A atração marca o retorno das 3 Guerreiras do K-Pop em uma apresentação com desfiles, brincadeiras rítmicas e interação direta com o público.

Tanto a Noite das Princesas quanto a Noite do K-Pop contam com Espaço Kids gratuito e exigem reserva antecipada de mesa diretamente com o estabelecimento. Mais informações podem ser acessadas pelo portal www.playbarbh.com.br/programacao/encontro-das-estrela-do-kpop ou pelos canais oficiais do Play Bar BH.

Rua José Rodrigues Pereira, 640 – Estoril

https://www.instagram.com/playbarbh/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

bh cultura mg minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay