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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

São Paulo recebe evento de K-Pop para celebração de 30 anos de marca

Evento gratuito, que convida a mergulhar no lifestyle coreano com música e dança, celebra os 30 anos da marca LG no Brasil

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
25/03/2026 14:37

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São Paulo recebe evento de K-Pop para celebração de 30 anos de marca - (crédito: Divulgação)
São Paulo recebe evento de K-Pop para celebração de 30 anos de marca crédito: Divulgação

No próximo domingo (29), São Paulo ganha um novo ponto de encontro para fãs de cultura pop, música e dança. Em comemoração aos seus 30 anos no país, a marca LG promove um evento gratuito no Parque Villa-Lobos que promete transformar o espaço em um verdadeiro festival de lifestyle inspirado no universo do K-Pop.

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A proposta vai além de uma celebração de marca: o evento se posiciona como um guia cultural ao ar livre para quem quer vivenciar de perto a energia da onda sul-coreana, conhecida como Hallyu. Com programação aberta ao público, a experiência convida visitantes a mergulharem em um ambiente onde música, dança e tecnologia se encontram de forma dinâmica e acessível.

O destaque da agenda é o K-Pop Dance-Off, uma batalha de dança que transforma o parque em palco para performances cheias de atitude, estilo e conexão coletiva. Criadores de conteúdo e nomes já conhecidos da cena lideram o encontro, incentivando o público a participar, seja dançando, aprendendo coreografias ou simplesmente aproveitando o clima vibrante que tomou conta da cultura jovem global.

Para quem busca programas diferentes na cidade, o evento se encaixa perfeitamente como um passeio de domingo: ao ar livre, gratuito e com forte apelo visual e interativo. A trilha sonora fica por conta das caixas de som da LG xboom, que ajudam a criar uma atmosfera imersiva e potente, amplificando a experiência sensorial do público.

Para Anna Karina Pinto, diretora de marketing da LG Brasil, celebrar 30 anos da marca no país é também celebrar as conexões que construídas com o consumidor brasileiro ao longo dos anos: “Trazer o K-Pop para o Parque Villa-Lobos é uma forma de nos aproximarmos das novas gerações por meio da cultura, da música e da expressão criativa. Queremos inspirar o público a viver essa experiência de forma leve, divertida e coletiva, mostrando como a tecnologia pode estar presente nesse lifestyle de maneira natural”, afirma.

A proposta do evento é simples: reunir pessoas, criar memórias e celebrar a cultura do k-pop em um dos espaços mais icônicos da cidade.

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LG K-Pop Dance-Off (Batalha de dança e celebração de aniversário da LG no Brasil)
29 de março de 2026 (domingo), das 12 às 16h.
Parque Villa Lobos – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo – SP, 05317-020

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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