Assine
overlay
Início Gerais
SUSTO!

Ônibus apresenta problema mecânico, bate em poste e deixa feridos em BH

Acidente aconteceu no Aglomerado Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste da capital. Três mulheres que estavam no coletivo ficaram feridas

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
13/07/2026 19:20

compartilhe

SIGA
×
Cabos ficaram partidos no local após acidente nesta segunda-feira (13/7)
Cabos ficaram partidos no local após acidente nesta segunda-feira (13/7) crédito: CBMMG

Um ônibus da linha 2151 (Vista Alegre/Serra) bateu em um poste no fim da tarde desta segunda-feira (13/7), no Aglomerado Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte, após apresentar um problema mecânico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três mulheres sofreram ferimentos nas pernas em decorrência do impacto. O acidente aconteceu por volta das 17h15, na Rua Sararé, na altura do número 99.

Leia Mais

As vítimas foram atendidas por uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade hospitalar. O estado de saúde delas não foi informado.

Os bombeiros do Pelotão Santa Lúcia permaneceram no local para garantir a segurança da área, já que cabos do poste ficaram partidos após o acidente. Parte da estrutura caiu sobre o ônibus.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica foi acionada para realizar os reparos e eliminar os riscos no local.

Tópicos relacionados:

acidente belo-horizonte onibus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay