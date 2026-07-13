Ônibus apresenta problema mecânico, bate em poste e deixa feridos em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um ônibus da linha 2151 (Vista Alegre/Serra) bateu em um poste no fim da tarde desta segunda-feira (13/7), no Aglomerado Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte, após apresentar um problema mecânico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três mulheres sofreram ferimentos nas pernas em decorrência do impacto. O acidente aconteceu por volta das 17h15, na Rua Sararé, na altura do número 99.

As vítimas foram atendidas por uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade hospitalar. O estado de saúde delas não foi informado.

Os bombeiros do Pelotão Santa Lúcia permaneceram no local para garantir a segurança da área, já que cabos do poste ficaram partidos após o acidente. Parte da estrutura caiu sobre o ônibus.

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A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica foi acionada para realizar os reparos e eliminar os riscos no local.