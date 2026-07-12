Motorista morre carbonizado em trecho mais letal da BR-251 em MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um motorista morreu carbonizado e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente que envolveu duas carretas e um caminhão, no quilômetro mais violento da rodovia BR-251, em Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais.

Este é o segundo acidente grave na BR com poucas horas de diferença, uma vez que na madrugada um ônibus com 41 passageiros se incendiou na estrada, na altura de Salinas. Todos conseguiram escapar das chamas.

O sinistro com os veículos de transporte pesado de cargas ocorreu na altura do Km 474, próximo ao último radar de Francisco Sá.

O motorista que morreu estava em uma das carretas e ficou preso às ferragens enquanto o veículo era tomado pelas chamas. A pista está interrompida nos dois sentidos.

O Km 474 é o trecho que mais matou na rodovia BR-251, somando 23 sinistros, 15 mortos e 88 feridos, desde 2022, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), seguido pelo Km 427, com 17 sinistros, 11 mortos e 14 feridos.

É o quarto em número de sinistros registrados no mesmo período, sendo o pior neste caso o Km 472, com 33 sinistros, 7 mortos e 52 feridos.





Como ocorrem os sinistros na BR-251?

A BR-251, no Norte de Minas, tem sido palco de ocorrências graves nos últimos meses. Em 24 de maio de 2026, uma colisão frontal entre um ônibus e um caminhão em Santa Cruz de Salinas resultou em um incêndio de grandes proporções, deixando oito mortos e nove feridos.

Só em 2026, entre janeiro e maio, a PRF registrou 90 sinistros, 36 mortes e 176 feridos na BR-251. No KM 474, específicamente, forma dois sinistros, com cinco óbitos e 41 feridos.

O ano de 2025 registrou seis sinistros, com três mortes e 11 feridos, sendo duas colisões com objetos, dois tombamentos, uma saída de pista e uma colisão traseira.

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As causas de sinistros mais comuns no trecho, em 2025, foram três por velocidade incompatível, uma por reação tardia ou ineficiente do condutor uma devido a problema com o freio e uma por avarias e/ou desgaste excessivo no pneu.



Acidente e incêndio com morte

Ocorrência do sinistro: a falha humana ou mecânica leva à perda de controle, colisão ou tombamento

a falha humana ou mecânica leva à perda de controle, colisão ou tombamento Risco imediato: veículos pesados, especialmente tanques ou cargas tóxicas, podem sofrer incêndios ou derramamentos

veículos pesados, especialmente tanques ou cargas tóxicas, podem sofrer incêndios ou derramamentos Ação de emergência: isolamento da zona quente pelo Corpo de Bombeiros Militar e unidades especializadas

isolamento da zona quente pelo Corpo de Bombeiros Militar e unidades especializadas Resgate e descontaminação: retirada de vítimas, descontaminação de pessoas e contenção de danos ambientais

retirada de vítimas, descontaminação de pessoas e contenção de danos ambientais Perícia e monitoramento: investigação pelas autoridades e fiscalização ambiental para remediação da área

Dicas para direção defensiva e segurança

