Motorista invade contramão, bate de frente e mata família em MG

Quatro pessoas morreram em uma colisão frontal entre dois carros na tarde desse domingo (12/7), na MG-111, em Ipanema, no Vale do Rio Doce. Entre as vítimas estão uma menina de 3 anos, a mãe dela, de 21, o pai, de 26, e o motorista do outro veículo, de 50 anos.

Segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 17h30, no Km 5 da rodovia. Quando a PM chegou ao local, equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já realizavam o resgate das vítimas.

No Chevrolet Onix, os policiais encontraram o motorista, de 50 anos, morto dentro do veículo, que ficou com a parte frontal destruída e os airbags acionados. No Fiat Uno, o condutor, de 26 anos, morreu preso às ferragens. A esposa dele, de 21 anos, foi arremessada para o centro da pista e também morreu.

A filha do casal, de 3 anos, chegou a ser socorrida com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Ipanema, mas morreu pouco depois. A Polícia Militar foi comunicada da morte enquanto aguardava a chegada da perícia.

De acordo com os levantamentos iniciais da PM, a suspeita é de que o motorista do Onix tenha invadido a contramão e provocado a colisão frontal, matando a família. Testemunhas relataram aos policiais que ele era conhecido na região por dirigir após consumir bebida alcoólica e que, antes do acidente, trafegava em alta velocidade pela rodovia.

Ainda conforme a ocorrência, o motorista do Onix possuía dois registros anteriores por conduzir veículo sob efeito de álcool. Já o condutor do Fiat Uno não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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Os corpos foram removidos pela perícia por volta das 21h20. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia da Polícia Civil em Ipanema.