Vídeo mostra caminhão pegando fogo após bater em carretas na BR-251
Acidente entre caminhão e carretas na BR-251, no Norte de Minas Gerais, causou incêndio em um dos veículos. Motorista do caminhão morreu carbonizado
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Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que caminhão que bateu em duas carretas, na BR-251, pega fogo. O acidente ocorreu na altura do km 474, na zona rural de Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais, na manhã deste domingo (12/7).
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As imagens mostram o incêndio no caminhão, que matou o motorista carbonizado, preso às ferragens, e, do outro lado da BR, as carretas danificadas.
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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois sentidos da via foram interditados e não há previsão de liberação.
Conforme a PRF, a rodovia está interditada desde às 9h20 deste domingo, totalizando mais de cinco horas de bloqueio até a publicação desta reportagem.
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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), que atua na ocorrência, além do motorista do caminhão mais uma pessoa ficou ferida. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
Incêndio em ônibus
Este é o segundo acidente de trânsito registrado neste domingo na rodovia. Nesta madrugada, um ônibus de transporte interestadual foi atingido por um incêndio, na altura do quilômetro 290, em Salinas, também no Norte de Minas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 40 ocupantes estavam no coletivo e tiveram que sair às pressas quando o fogo começou, por volta das 3h30. Não houve feridos, mas o veículo foi destruído.
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O ônibus viajava no sentido São Paulo- Bahia. A PRF foi acionada, mas logo as pistas foram liberadas.