Interditada há mais de 5 horas, BR-251 não tem previsão de liberação
Acidente entre caminhão e carretas deixou um morto e pelo menos mais uma pessoa ferida, no Norte de Minas Gerais. Polícia Rodoviária Federal atua no local
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Um grave acidente envolvendo duas carretas e um caminhão interditam a BR-251 neste domingo (12/7).
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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma batida frontal na altura do Km 474, na zona rural de Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais, bloqueia os dois sentidos da via – sem previsão de liberação.
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Conforme a PRF, a BR-251 está interditada desde às 9h20 deste domingo, totalizando mais de cinco horas de bloqueio até a publicação desta reportagem.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), que atua na ocorrência, o motorista do caminhão morreu carbonizado, preso às ferragens, enquanto mais uma pessoa ficou ferida. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
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Imagens que circulam nas redes sociais mostram o caminhão pegando fogo após a batida. Do outro lado da BR, as carretas danificadas.
Incêndio em ônibus
Este é o segundo acidente de trânsito registrado neste domingo na rodovia. Nesta madrugada, um ônibus de transporte interestadual foi atingido por um incêndio, na altura do quilômetro 290, em Salinas, também no Norte de Minas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 40 ocupantes estavam no coletivo e tiveram que sair às pressas quando o fogo começou, por volta das 3h30. Não houve feridos, mas o veículo foi destruído.
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O ônibus viajava no sentido São Paulo- Bahia. A PRF foi acionada, mas logo as pistas foram liberadas.