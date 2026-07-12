Vítima de acidente de ônibus na MGC-267 será sepultada nesta segunda (13/7)
Terceira morte causada por acidente no Sul de Minas Gerais foi confirmada pela Prefeitura de Mariana, cidade de onde ônibus partiu em direção a Aparecida (SP)
compartilheSIGA
A terceira vítima do acidente entre um ônibus de viagem e um caminhão na MGC-267, na madrugada desse sábado (11/7), entre os municípios de Conceição do Rio Verde e Cambuquira, no Sul de Minas Gerais, será sepultada nesta segunda-feira (13/7). De acordo com a Prefeitura de Mariana, cidade da Região Central do estado, de onde partiu o coletivo, Maria Geralda Severiano Honorato, de 60 anos, será velada e enterrada no Cemitério Santana, em Mariana, pela manhã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Já as vítimas Maria Aparecida Gonçalves, de 57, e Geralda Aparecida de Souza, de 40, que morreram no local do acidente, foram enterradas neste domingo (12/7). Geralda Aparecida, inclusive, era mulher do motorista do ônibus e estava em um banco ao lado dele. Maria Aparecida estava no centro do veículo. Ambas ficaram presas às ferragens.
Leia Mais
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o motorista do ônibus, de 48 anos, relatou que o tanque de um caminhão carregado de leite caiu na pista e atingiu a lateral direita do coletivo. Esse caminhão estava no sentido contrário da rodovia. Conforme o relato do condutor, o ônibus tinha como destino Aparecida, em São Paulo, e carregava cerca de 40 romeiros.
- BR-040: ônibus tomba e deixa cerca de 20 feridos na Grande BH
- Motorista de ônibus que tombou na BR-040 está afastado de suas atividades
Três ambulâncias do Samu e uma viatura da Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento. As vítimas com quadros mais graves foram levadas ao pronto atendimento hospitalar do município de Três Corações e as de menor gravidade para Cambuquira.
O motorista do ônibus de excursão, natural de Diogo de Vasconcelos, na Zona da Mata, foi avaliado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ele não tinha lesões aparentes e dispensou atendimento. O motorista do caminhão, com placa de Lambari, também não teve lesões aparentes e dispensou atendimento. Após os trabalhos da perícia feitos pela Polícia Civil, os corpos foram retirados e entregues ao serviço funerário de Lambari.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Motorista de ônibus que tombou na BR-040 está afastado de suas atividades