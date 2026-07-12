Vítima de acidente de ônibus na MGC-267 será sepultada nesta segunda (13/7)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A terceira vítima do acidente entre um ônibus de viagem e um caminhão na MGC-267, na madrugada desse sábado (11/7), entre os municípios de Conceição do Rio Verde e Cambuquira, no Sul de Minas Gerais, será sepultada nesta segunda-feira (13/7). De acordo com a Prefeitura de Mariana, cidade da Região Central do estado, de onde partiu o coletivo, Maria Geralda Severiano Honorato, de 60 anos, será velada e enterrada no Cemitério Santana, em Mariana, pela manhã.

Já as vítimas Maria Aparecida Gonçalves, de 57, e Geralda Aparecida de Souza, de 40, que morreram no local do acidente, foram enterradas neste domingo (12/7). Geralda Aparecida, inclusive, era mulher do motorista do ônibus e estava em um banco ao lado dele. Maria Aparecida estava no centro do veículo. Ambas ficaram presas às ferragens.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o motorista do ônibus, de 48 anos, relatou que o tanque de um caminhão carregado de leite caiu na pista e atingiu a lateral direita do coletivo. Esse caminhão estava no sentido contrário da rodovia. Conforme o relato do condutor, o ônibus tinha como destino Aparecida, em São Paulo, e carregava cerca de 40 romeiros.

Três ambulâncias do Samu e uma viatura da Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento. As vítimas com quadros mais graves foram levadas ao pronto atendimento hospitalar do município de Três Corações e as de menor gravidade para Cambuquira.

O motorista do ônibus de excursão, natural de Diogo de Vasconcelos, na Zona da Mata, foi avaliado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ele não tinha lesões aparentes e dispensou atendimento. O motorista do caminhão, com placa de Lambari, também não teve lesões aparentes e dispensou atendimento. Após os trabalhos da perícia feitos pela Polícia Civil, os corpos foram retirados e entregues ao serviço funerário de Lambari.



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Motorista de ônibus que tombou na BR-040 está afastado de suas atividades