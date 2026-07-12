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Vítima de acidente de ônibus na MGC-267 será sepultada nesta segunda (13/7)

Terceira morte causada por acidente no Sul de Minas Gerais foi confirmada pela Prefeitura de Mariana, cidade de onde ônibus partiu em direção a Aparecida (SP)

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/07/2026 18:03

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Maria Geralda Severiano Honorato será velada e enterrada no Cemitério Santana, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais
Maria Geralda Severiano Honorato será velada e enterrada no Cemitério Santana, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais crédito: CBMMG/Divulgação/Prefeitura de Mariana

A terceira vítima do acidente entre um ônibus de viagem e um caminhão na MGC-267, na madrugada desse sábado (11/7), entre os municípios de Conceição do Rio Verde e Cambuquira, no Sul de Minas Gerais, será sepultada nesta segunda-feira (13/7). De acordo com a Prefeitura de Mariana, cidade da Região Central do estado, de onde partiu o coletivo, Maria Geralda Severiano Honorato, de 60 anos, será velada e enterrada no Cemitério Santana, em Mariana, pela manhã.

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Já as vítimas Maria Aparecida Gonçalves, de 57, e Geralda Aparecida de Souza, de 40, que morreram no local do acidente, foram enterradas neste domingo (12/7). Geralda Aparecida, inclusive, era mulher do motorista do ônibus e estava em um banco ao lado dele. Maria Aparecida estava no centro do veículo. Ambas ficaram presas às ferragens.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o motorista do ônibus, de 48 anos, relatou que o tanque de um caminhão carregado de leite caiu na pista e atingiu a lateral direita do coletivo. Esse caminhão estava no sentido contrário da rodovia. Conforme o relato do condutor, o ônibus tinha como destino Aparecida, em São Paulo, e carregava cerca de 40 romeiros.

Três ambulâncias do Samu e uma viatura da Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento. As vítimas com quadros mais graves foram levadas ao pronto atendimento hospitalar do município de Três Corações e as de menor gravidade para Cambuquira.

O motorista do ônibus de excursão, natural de Diogo de Vasconcelos, na Zona da Mata, foi avaliado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ele não tinha lesões aparentes e dispensou atendimento. O motorista do caminhão, com placa de Lambari, também não teve lesões aparentes e dispensou atendimento. Após os trabalhos da perícia feitos pela Polícia Civil, os corpos foram retirados e entregues ao serviço funerário de Lambari.

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