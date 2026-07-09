Motorista de ônibus que tombou na BR-040 está afastado de suas atividades
Causas do acidente na linha 319, que deixou 21 pessoas feridas em Ribeirão das Neves, ainda estão sendo apuradas
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O motorista que conduzia o ônibus que tombou ao realizar a curva de um retorno na BR-040, na altura do Trevo de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), está afastado das suas atividades. O acidente na linha 319 deixou 21 pessoas feridas.
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Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram), o motorista passa bem e já foi ouvido pela Saritur, empresa responsável pela linha, apresentando sua versão sobre a dinâmica da ocorrência. Como medida preventiva, ele permanecerá fora da escala operacional até a completa elucidação dos fatos.
Em relação aos relatos de passageiros sobre uma briga entre o motorista e uma passageira antes do acidente, o Sintram esclarece que tomou conhecimento das informações e que elas também estão sendo verificadas.
“A empresa segue reunindo informações, relatos e imagens que possam contribuir para esclarecer a dinâmica do acidente. O Sintram reforça que, ao fim da apuração, serão adotadas as medidas cabíveis em relação aos agentes envolvidos, sempre com responsabilidade e respeito aos procedimentos legais”, afirmou o sindicato.
Acidente deixa 21 feridos
De acordo com a Prefeitura de Ribeirão das Neves, o acidente ocorreu por volta das 5h. As 21 vítimas receberam atendimento no local e, segundo o município, não houve feridos em estado grave.
Os pacientes foram encaminhados para o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, e para os hospitais Risoleta Tolentino Neves, em Belo Horizonte, e Odilon Behrens, também na capital.
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A pista chegou a ficar parcialmente interditada por cerca de duas horas e foi liberada posteriormente.
O Sintram ressaltou que o ônibus envolvido, um veículo de 2018, estava com a documentação e autorização de tráfego válidas e teve sua última manutenção registrada em 2/7/2026. “Após o acidente, o ônibus será submetido às verificações técnicas necessárias para contribuir com a apuração das causas”, afirma o sindicato.
Discussão no ônibus
Relatos de passageiros apontam que uma discussão entre uma passageira e o motorista teria acontecido momentos antes do acidente. A Saritur confirmou ao Estado de Minas que o motorista parou o veículo e pediu que um passageiro comprasse café em uma padaria na entrada do Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na RMBH, menos de um quilômetro antes do local do acidente.
Ainda segundo a empresa, o motorista também confirmou ao gerente da Saritur que discutiu com uma passageira do coletivo, que havia criticado a demora da pausa para o café. Entretanto, o condutor alega que não conseguiu fazer a curva corretamente porque tinha uma carreta ao lado, e ao tentar desviar, acabou tombando.
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A empresa explicou que paradas para lanchar em meio à rota não são permitidas, e medidas administrativas serão tomadas.