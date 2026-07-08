Avenida Cristiano Machado será bloqueada por 30 minutos nesta quinta (9/7)

A Avenida Cristiano Machado, na Região Norte da capital mineira, será bloqueada por 30 minutos entre 13h e 14h nesta quinta-feira (9/7) para a realização de obras da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), informou que o trânsito será interrompido nos dois sentidos da via, em dois períodos de 15 minutos: de 13h às 13:15 e de 13:45 às 14h.

Segundo a PBH, a intervenção vai possibilitar o funcionamento de maquinários pesados nas obras na trincheira Cristo Rei, que está sendo construída entre a Avenida Vilarinho e a MG-010.

A ação será supervisionada pela BHTrans e pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). Quando a Cemig finalizar o trabalho, o trânsito voltará a fluir normalmente.

Confira os desvios divulgados pela prefeitura:

Sentido Bairro/Centro: MG10, Av. Dom Pedro I, Rua Padre Pedro Pinto, Rua Dr. Álvaro Camargos, Av. Vilarinho, Av. Cristiano Machado; ou MG10, Rua Bernardo Ferreira da Cruz, Av. Vilarinho, Av. Cristiano Machado.

MG10, Av. Dom Pedro I, Rua Padre Pedro Pinto, Rua Dr. Álvaro Camargos, Av. Vilarinho, Av. Cristiano Machado; ou MG10, Rua Bernardo Ferreira da Cruz, Av. Vilarinho, Av. Cristiano Machado. Bairro Juliana, Centro, via Cristiano Machado: Av. Aldemiro Fernandes Torres, Rua das Gabirobas, Av. Cristiano Machado, Rua Malibu, Av. Vilarinho (sentido Venda Nova), retorno, Av. Vilarinho, Av. Cristiano Machado.

Av. Aldemiro Fernandes Torres, Rua das Gabirobas, Av. Cristiano Machado, Rua Malibu, Av. Vilarinho (sentido Venda Nova), retorno, Av. Vilarinho, Av. Cristiano Machado. Sentido Centro/Bairro: Av. Cristiano Machado, Trincheira Ayrton Senna, Av. Vilarinho, Rua das Ameixeiras, Av. Dom Pedro I.

Av. Cristiano Machado, Trincheira Ayrton Senna, Av. Vilarinho, Rua das Ameixeiras, Av. Dom Pedro I. Centro/Hospital Risoleta Neves: Av. Cristiano Machado, Trincheira Ayrton Senna, Av. Vilarinho, Rua das Avelãs.

Av. Cristiano Machado, Trincheira Ayrton Senna, Av. Vilarinho, Rua das Avelãs. Centro/Bairro Juliana: Av. Cristiano Machado, Trincheira Ayrton Senna, Av. Vilarinho, Rua das Ameixeiras, Av. Aldemiro Fernandes Torres.

Av. Cristiano Machado, Trincheira Ayrton Senna, Av. Vilarinho, Rua das Ameixeiras, Av. Aldemiro Fernandes Torres. Centro/Shopping Estação BH: Av. Cristiano Machado, Trincheira Ayrton Senna, Av. Vilarinho, Rua Malibu, Av. Cristiano Machado.

Objetivo da trincheira



As obras na trincheira que tem cerca de 780 metros de extensão, e recebeu esse nome por ficar próxima a Catedral Cristo Rei, foram anunciadas pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil), em setembro de 2025.

O objetivo, de acordo com a PBH, são adequações geométricas, melhorias em drenagem, pavimentação, iluminação pública e paisagismo. Estão previstas a implantação de pista de aceleração no cruzamento com a Avenida Vilarinho, o alargamento do viaduto sobre a linha do metrô e a criação de um boulevard – via urbana larga, geralmente com várias faixas de trânsito e um canteiro central arborizado – na área coberta da trincheira, em frente à igreja.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima