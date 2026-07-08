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OBRAS DA CEMIG

Avenida Cristiano Machado será bloqueada por 30 minutos nesta quinta (9/7)

A PBH informou que o trânsito será interditado nos dois sentidos em dois períodos de 15 minutos. A ação vai viabilizar o uso de máquinas nas obras da trincheira

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
08/07/2026 16:29

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O trecho fica próximo ao Shopping Estação
O trecho fica próximo ao Shopping Estação crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

A Avenida Cristiano Machado, na Região Norte da capital mineira, será bloqueada por 30 minutos entre 13h e 14h nesta quinta-feira (9/7) para a realização de obras da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), informou que o trânsito será interrompido nos dois sentidos da via, em dois períodos de 15 minutos: de 13h às 13:15 e de 13:45 às 14h.

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Segundo a PBH, a intervenção vai possibilitar o funcionamento de maquinários pesados nas obras na trincheira Cristo Rei, que está sendo construída entre a Avenida Vilarinho e a MG-010. 

A ação será supervisionada pela BHTrans e pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). Quando a Cemig finalizar o trabalho, o trânsito voltará a fluir normalmente.

Confira os desvios divulgados pela prefeitura:

  • Sentido Bairro/Centro: MG10, Av. Dom Pedro I, Rua Padre Pedro Pinto, Rua Dr. Álvaro Camargos, Av. Vilarinho, Av. Cristiano Machado; ou MG10, Rua Bernardo Ferreira da Cruz, Av. Vilarinho, Av. Cristiano Machado.
  • Bairro Juliana, Centro, via Cristiano Machado: Av. Aldemiro Fernandes Torres, Rua das Gabirobas, Av. Cristiano Machado, Rua Malibu, Av. Vilarinho (sentido Venda Nova), retorno, Av. Vilarinho, Av. Cristiano Machado.
  • Sentido Centro/Bairro: Av. Cristiano Machado, Trincheira Ayrton Senna, Av. Vilarinho, Rua das Ameixeiras, Av. Dom Pedro I.
  • Centro/Hospital Risoleta Neves: Av. Cristiano Machado, Trincheira Ayrton Senna, Av. Vilarinho, Rua das Avelãs.
  • Centro/Bairro Juliana: Av. Cristiano Machado, Trincheira Ayrton Senna, Av. Vilarinho, Rua das Ameixeiras, Av. Aldemiro Fernandes Torres.
  • Centro/Shopping Estação BH: Av. Cristiano Machado, Trincheira Ayrton Senna, Av. Vilarinho, Rua Malibu, Av. Cristiano Machado.

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Objetivo da trincheira

As obras na trincheira que tem cerca de 780 metros de extensão, e recebeu esse nome por ficar próxima a Catedral Cristo Rei, foram anunciadas pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil), em setembro de 2025. 

O objetivo, de acordo com a PBH, são adequações geométricas, melhorias em drenagem, pavimentação, iluminação pública e paisagismo. Estão previstas a implantação de pista de aceleração no cruzamento com a Avenida Vilarinho, o alargamento do viaduto sobre a linha do metrô e a criação de um boulevard – via urbana larga, geralmente com várias faixas de trânsito e um canteiro central arborizado – na área coberta da trincheira, em frente à igreja.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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