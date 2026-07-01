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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Cristiano Machado, em BH, terá faixas interditadas a partir desta quarta

Intervenções da Gasmig alteram o trânsito por cerca de 40 dias; BHTrans orienta motoristas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/07/2026 06:26 - atualizado em 01/07/2026 07:12

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Avenida Cristiano Machado terá interdições por 40 dias na capital mineira
Avenida Cristiano Machado terá interdições por 40 dias na capital mineira crédito: PBH/Divulgação

Motoristas que passam pela Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, devem ficar atentos. A partir desta quarta-feira (1º/7), a via terá interdições em razão de obras da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig).

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Segundo a BHTrans, as intervenções ocorrerão nos trechos próximos aos cruzamentos com a Avenida Sebastião de Brito e com a Rua Oscar Castanheiras, no sentido bairro/Centro, na altura do bairro Dona Clara. A previsão é que as obras durem cerca de 40 dias.

Faixas de pano e placas de sinalização foram instaladas para orientar motoristas e pedestres. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar) vão monitorar a região.

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Como ficam as interdições

Primeira fase

Serão interditadas duas faixas da Avenida Cristiano Machado, no trecho anterior ao acesso à Avenida Sebastião de Brito, no sentido bairro/Centro.

Duas faixas permanecerão liberadas para o tráfego, sendo uma delas a faixa exclusiva para ônibus, que será aberta temporariamente aos demais veículos no trecho em obras.

Segunda fase

Com o avanço da obra, a interdição será transferida para o cruzamento da Avenida Cristiano Machado com a Rua Oscar Castanheiras, também no sentido bairro/Centro.

Além disso, o acesso da Rua Oscar Castanheiras à Avenida Cristiano Machado, no sentido Centro/bairro, será interditado. Os semáforos do cruzamento serão desativados e o trânsito sofrerá alterações.

Rotas para os motoristas

Quem vier da Rua Oscar Castanheiras com destino ao Centro poderá acessar a Avenida Cristiano Machado por meio de uma direita livre.

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Já os motoristas que desejarem seguir em direção a Venda Nova ou ao Aeroporto de Confins deverão acessar a Avenida Cristiano Machado no sentido Centro, realizar o retorno nas alças do Novo Anel Rodoviário ou na Praça das Águas, próximo à Estação São Gabriel, e retornar pela pista no sentido bairro.

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