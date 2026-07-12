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ACIDENTE NO SUL DE MINAS

Sobe para três mortos em acidente entre ônibus e caminhão na MGC-267

Tanque do caminhão soltou do chassi e atingiu a lateral do coletivo, deixando feridos. Duas mulheres morreram na hora e a terceira morreu em um hospital

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/07/2026 17:47

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Duas mulheres foram encontradas mortas, presas às ferragens do ônibus.
Duas mulheres foram encontradas mortas, presas às ferragens do ônibus. crédito: CBMMG/Divulgação

O número de vítimas do acidente entre um ônibus de viagem e um caminhão na MGC-267, entre os municípios de Conceição do Rio Verde e Cambuquira, no Sul de Minas Gerais, subiu para três. De acordo com a Prefeitura de Mariana, cidade da Região Central do estado, de onde partiu o coletivo, as vítimas são Maria Aparecida Gonçalves, de 57 anos, Geralda Aparecida de Souza, de 41, e Maria Geralda Severiano Honorato, de 60.

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As duas primeiras mulheres morreram na hora, sendo que Geralda Aparecida era mulher do motorista do ônibus e estava sentada no banco ao lado do condutor quando ocorreu o acidente. Já Maria Geralda Severiano Honorato havia sido encaminhada ao hospital, mas teve a morte confirmada neste domingo (12/7).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o motorista do ônibus, de 48 anos, relatou que o tanque de um caminhão carregado de leite caiu na pista e atingiu a lateral direita do coletivo. Esse caminhão estava no sentido contrário da rodovia. Conforme o relato do condutor, o ônibus tinha como destino Aparecida, em São Paulo, e carregava cerca de 40 romeiros.

Três ambulâncias do Samu e uma viatura da Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento. As vítimas com quadros mais graves foram levadas ao pronto atendimento hospitalar do município de Três Corações e as de menor gravidade para Cambuquira.

O motorista do ônibus de excursão, natural de Diogo de Vasconcelos, na Zona da Mata, foi avaliado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ele também não tinha lesões aparentes e dispensou atendimento.  O motorista do caminhão, com placa de Lambari, também não teve lesões aparentes e dispensou atendimento.

Após os trabalhos da perícia feitos pela Polícia Civil, os corpos foram retirados e entregues ao serviço funerário de Lambari.

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Velórios e sepultamentos

As vítimas Maria Aparecida Gonçalves e Geralda Aparecida de Souza foram enterradas neste domingo (12/7). Já Maria Geralda Severiano Honorato será velada e sepultada na manhã desta segunda-feira (13/7), no Cemitério Santana, em Mariana.

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