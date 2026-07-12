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QUILÔMETRO DA MORTE

BR-251:vídeo mostra destruição causada por batida entre caminhão e carretas

O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e morreu carbonizado. A via no Norte de Minas ficou totalmente interditada por cerca de nove horas 

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
12/07/2026 23:10

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A BR-251 ficou totalmente interditada por cerca de nove horas
A BR-251 ficou totalmente interditada por cerca de nove horas crédito: CBMMG/Divulgação

Um vídeo feito por drone mostra a destruição causada pelo grave acidente entre duas carretas e um caminhão próximo ao km 472 da BR-251, na Serra de Francisco Sá, no Norte de Minas, na manhã deste domingo (12/7). 

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Nos vídeos é possível ver as cabines das carretas reduzidas a ferragens retorcidas e completamente queimadas, além da carga espalhada pela pista e pelo acostamento da rodovia.


Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão carregado com camarão, que descia a serra no sentido Salinas–Francisco Sá, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu na lateral de uma carreta carregada com composto para plantas. Em seguida, atingiu uma segunda carreta, que também subia a serra e estava carregada com bicarbonato.


Por causa do impacto, um incêndio atingiu o caminhão e a carreta carregada com bicarbonato. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e morreu carbonizado.

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Os condutores das duas carretas conseguiram sair dos veículos. Um deles não sofreu ferimentos, enquanto o outro teve ferimentos leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


Controle das chamas

As equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o isolamento da área, o combate e controle das chamas. Foram usados aproximadamente quatro mil litros de água para debelar o incêndio. 


Concluídos os trabalhos periciais da Polícia Civil, os bombeiros retiraram o corpo do motorista das ferragens. Em seguida, os veículos foram retirados. A pista foi limpa e feita aplicação de serragem para absorver o óleo derramado. 


A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente, sendo responsável pela segurança da rodovia, controle do tráfego e adoção das demais providências relativas ao acidente e aos veículos envolvidos.


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A BR-251 ficou totalmente interditada por cerca de nove horas, sendo liberada em siga e pare até a conclusão dos trabalhos de resgate, perícia, remoção dos veículos e limpeza da pista.

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