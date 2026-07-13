Diarista é indiciada por latrocínio de casal de idosos em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A diarista Paola Stéfany Neto Cirino, de 30 anos, foi indiciada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por cometer o duplo latrocínio que vitimou o casal de idosos Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e da esposa dele, Maria Clotilde Atala Inácio, de 76.

O casal foi dopado e, em seguida, morto a facadas pela suspeita, dentro do apartamento onde moravam no Bairro São Pedro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O inquérito do caso foi concluído nesta segunda-feira (13/7). Além da mulher, outras quatro pessoas que adquiriram os itens roubados do imóvel dos idosos foram indiciadas por receptação.

Em nota enviada ao Estado de Minas, a PCMG informou que o inquérito sobre o latrocínio que vitimou um casal de idosos em 29 de junho foi concluído com o indiciamento da diarista pelo crime de roubo com resultado morte por duas vezes. A suspeita foi presa em flagrante dois dias após o crime e permanece no sistema prisional.

Também no procedimento policial, quatro homens que adquiriram bens roubados da residência das vítimas foram indiciados pelo crime de receptação qualificada. Durante as investigações, eles mesmos procuraram voluntariamente a corporação, acompanhados de advogados, alegando desconhecer a origem ilícita dos itens e os devolveram.

Segundo o comunicado da PCMG, eles poderão ter a pena reduzida por arrependimento posterior, conforme previsto no art. 16 do Código Penal. Além disso, foi informado que, até o momento, não foram identificados elementos concretos de participação de outras pessoas no latrocínio do casal.

O crime

Cláudio e Maria Clotilde foram encontrados mortos no apartamento deles pelo filho do casal, que sentiu falta dos pais no ambiente de trabalho e foi ao imóvel verificar. De acordo com a perícia técnica, os corpos apresentavam lesões produzidas por instrumento perfurocortante e sinais de defesa. Também foi observada uma gaveta violada no quarto do casal, além da ausência de telefones e de diversos bens.

"A inexistência de arrombamento na entrada, associada ao controle de acesso ao edifício por senha ou liberação de morador, direcionou a investigação para pessoas admitidas voluntariamente no imóvel. Os levantamentos indicaram a mulher de 30 anos como suspeita do crime, que pela primeira vez esteve na residência para realizar serviços de limpeza", esclareceu a Polícia Civil.

De acordo com os elementos durante as apurações, a investigada já teria decidido cometer o crime antes de estar no apartamento das vítimas. Segundo a PCMG, a suspeita tem histórico de praticar roubos utilizando medicamentos que produzem efeitos sedativos para reduzir a capacidade de resistência das vítimas. O método foi comprovado pela perícia, após exames constatarem que Paola dopou os idosos com medicamento colocado em um suco servido aos proprietários.

Prisão

Paola foi presa no dia 2 de julho na cidade de Itabira, na região Central de Minas. Ela estava em um hotel com o filho de 6 anos. Levantamentos realizados apontam indícios de que a mulher pretendia fugir para o Rio Grande do Sul.

Durante a apreensão, os policiais encontraram, entre outros materiais, R$ 18,8 mil, celulares, joias, semijoias, embalagens de relógios, bolsas, perfumes, roupas, óculos e uma faca. Também foram apreendidos 165 comprimidos do medicamento que produz efeito sedativo em posse da investigada.

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Outras vítimas

No decorrer das investigações, outras pessoas compareceram à delegacia informando que também teriam sido vítimas da suspeita. Foram contabilizados outros quatro crimes, praticados com o mesmo modo de agir, ou seja, dopando clientes. Parte dos itens subtraídos de um casal foram recuperados na casa da investigada e restituídos.



Os policiais recuperaram R$ 18,8 mil em dinheiro, 14 relógios, dois celulares, oito frascos de perfume, diversos acessórios (brincos, anéis, pulseiras, pingentes, cordões), 11,2 gramas de ouro fundido, dois pares de tênis, dois casacos e outras roupas.