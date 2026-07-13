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FEMINICÍDIO E FRAUDE

Suspeito de matar namorada e forjar acidente na MG-050 vai a júri popular

Preso desde dezembro de 2025, réu será julgado pelo Tribunal do Júri

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
13/07/2026 16:08 - atualizado em 13/07/2026 16:08

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Henay foi morta em Belo Horizonte. O acusado colocou o corpo num carro e forjou acidente
Henay foi morta asfixiada em um apartamento em Belo Horizonte. O acusado colocou o corpo dela em um carro e simulou um acidente na MG-050 crédito: Reprodução/Redes Sociais

O empresário Alison de Araújo Mesquita, de 44 anos, acusado de matar a companheira Henay Rosa Gonçalves Amorim asfixiada e forjar um acidente de carro na MG-050 para encobrir o crime, vai a júri popular. A decisão, da juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesta segunda-feira (13/7).

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Conforme a decisão judicial, a defesa do réu tentou invalidar os exames feitos no corpo da vítima com o argumento de que o corpo foi mexido e transportado por uma empresa particular. Segundo a defesa, isso poderia ter contaminado ou alterado as provas. O advogado ainda pediu a absolvição do acusado ou que Alison respondesse por um crime mais leve.

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No entanto, a juíza rejeitou os pedidos, manteve as provas e decidiu que ele deve ser julgado por feminicídio e fraude. A defesa também queria que o T Cross preto do acusado, utilizado para transportar o corpo da vítima e simular o acidente, apreendido no momento da prisão dele, fosse devolvido. O pedido de restituição do veículo foi negado.

Alison é réu por ter matado a vítima em um apartamento no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste de Belo Horizonte, em dezembro de 2025. Segundo as apurações, ele e Henay mantiveram um relacionamento conturbado, permeado por agressões físicas e psicológicas por parte dele e passaram por vários términos e reconciliações, sempre marcadas por uma espiral de violência.

Em audiência de custódia realizada em maio, o réu disse que o sinistro ocorreu devido a uma disputa pelo controle do volante. Ele reforçou que a relação foi marcada por períodos de convivência desde 2012 e a recente assinatura de um termo de compromisso de namoro. De acordo com ele, na véspera do ocorrido, ambos consumiram bebidas alcoólicas e entorpecentes. Eles viajaram para Divinópolis, na Região Centro-Oeste, por volta das 5h da manhã seguinte.

O réu alegou, na audiência de custódia de maio, que o trajeto foi marcado por discussões e agressões mútuas, afirmando que a vítima insistiu em dirigir mesmo apresentando sonolência. Segundo a versão do acusado, o acidente foi resultado de uma disputa física pelo controle do volante. Questionado sobre registros de vídeo que o mostram transportando um objeto pesado, Alison justificou tratar-se de um colchão, que foi retirado do apartamento a pedido da própria vítima por razões de ciúme e, depois, devolvido ao imóvel.

Relembre o caso

Alison foi preso no velório, no dia 15 de dezembro, depois que o perito desconfiou dos ferimentos encontrados no corpo de Henay, que não eram compatíveis com o acidente ocorrido no dia anterior. Os policiais foram até o velório e conversaram com um irmão da vítima, que ajudou na prisão do empresário.

De acordo com a polícia, depois de cometer o crime, o acusado levou o corpo até o interior do veículo, seguindo para Divinópolis. Depois de passar por um pedágio, em Itaúna, o empresário bateu em um ônibus, com o objetivo de simular um acidente.

O relato da funcionária da praça de pedágio acendeu a desconfiança da polícia. Uma filmagem mostra o momento em que Alison está no banco do passageiro do carro e paga o pedágio. No banco do motorista estava Henay, aparentemente desacordada, enquanto Alison dirigia o veículo.

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“Observei a mulher desacordada no banco do motorista, enquanto o companheiro, com lesões aparentes e em estado de nervosismo, conduzia o automóvel a partir do banco do passageiro, recusando ajuda e deixando o local rapidamente”, contou a funcionária em depoimento.

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