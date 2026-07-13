Justiça autoriza exame mental a acusado de matar mulher trans em BH

O acusado de matar a ex-companheira Christina Maciel Oliveira, mulher trans de 45 anos, com socos, chutes e pisões na cabeça, vai passar por um exame (ou incidente) de insanidade mental determinado pela Justiça. Matheus Henrique Santos Rodrigues responde por feminicídio após a vítima ser espancada até a morte em 20 de outubro de 2025, em Venda Nova, em Belo Horizonte.

A decisão foi assinada pela juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, da 1ª Vara Sumariante do Tribunal do Júri de BH. O procedimento foi autorizado depois de um pedido da defesa, que alegou a existência de novos elementos relacionados à saúde mental do acusado.

Com a determinação, o processo criminal ficará suspenso até a conclusão do incidente de insanidade mental, conforme previsto no Código de Processo Penal. Após a realização do exame, o laudo deverá ser encaminhado à Justiça para análise e continuidade da ação penal.

A defesa apresentou documentos que indicariam possível sofrimento psíquico de Matheus. Entre os registros anexados ao processo estão informações de que ele faria acompanhamento no Centro de Referência em Saúde Mental (Cersam) e utilizaria medicamentos como clorpromazina, ácido valproico e prometazina.

Um relatório apresentado pela defesa aponta "suspeita de transtornos mentais e de comportamento". O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) se manifestou favoravelmente à realização da perícia.

Segundo a decisão, um incidente de insanidade mental já havia sido instaurado anteriormente, mas foi arquivado. A defesa apresentou novos elementos no processo, e a Justiça autorizou uma nova avaliação da condição mental do acusado.

Relembre o caso

Christina Maciel Oliveira foi morta em 20 de outubro de 2025, na Rua Padre Pedro Pinto. Segundo a investigação, ela foi agredida com socos, chutes e pisões na cabeça.

A agressão foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram a vítima sendo atacada e permanecendo no chão após os golpes, enquanto o suspeito deixa o local caminhando.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas acionaram as equipes após presenciarem a agressão. Os militares encontraram Christina caída na calçada, com grande sangramento na cabeça. O Samu foi acionado e confirmou a morte no local.

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Matheus Henrique Santos Rodrigues foi preso em flagrante a poucos metros do endereço do crime. À época, ele afirmou à polícia que tinha um relacionamento com a vítima e que os dois vinham vivenciando uma série de discussões após Christina decidir pelo fim da relação. O caso tramita como feminicídio.