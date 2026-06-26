Suspeito de matar mulher trans em bar é preso em Minas

Lucas Olímpio de Carvalho, de 28 anos, suspeito de assassinar a mulher trans Bianca Narrara de Morais, de 31 anos, foi preso nessa quinta-feira (25/6), em Carmópolis de Minas, na Região Centro-Oeste do estado.

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta das 16h, no povoado Pará. Os militares receberam informações sobre o paradeiro do suspeito e foram até o endereço com um mandado de prisão.

No local, Lucas se entregou sem resistência e foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil.

Relembre o caso

Bianca Narrara de Morais foi morta a facadas na madrugada de domingo (21/6), em um bar na região central de Piracema.

De acordo com testemunhas, ela confraternizava com amigos quando foi atacada pelo suspeito com golpes de arma branca.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os levantamentos e recolher vestígios. O corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal da região para exames. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a autoria, a motivação e as circunstâncias do homicídio.

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Bianca foi velada e sepultada no domingo, no cemitério da zona rural de Piracema, onde também estão enterrados os pais dela.