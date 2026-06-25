BH passa a oferecer cursos a mulher lésbica, bissexual, trans e travesti

Mulheres lésbicas, bissexuais, trans e travestis em situação de vulnerabilidade podem ganhar capacitação da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para se inserir no mercado de trabalho a partir desta quinta-feira (25/6). A portaria que cria o projeto Capacita LBT-BH foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) pela Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH).

Segundo o texto, a ação será executada por uma Organização da Sociedade Civil (OSC) selecionada em Chamamento Público. A supervisão do projeto é da SMASDH, por meio da Diretoria de Políticas da População LGBT.

A OSC escolhida deve ter experiência prévia, capacitação técnica e alinhamento institucional com o projeto, com foco na promoção dos direitos humanos, da cidadania, da dignidade, da não discriminação e na garantia dos direitos da população LGBTQIAPN+.

O objetivo do projeto é promover a empregabilidade de mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis em vulnerabilidade social na capital voltada à inserção deste público no mercado de trabalho formal ou à geração de renda. Também serão oferecidos apoio psicossocial e ajuda de custo para elas.

As pessoas escolhidas no programa serão encaminhadas pelo Centro de Referência LGBT, que atende todo o território municipal.

Realização do projeto

De acordo com o DOM, a medida prevê contratação de equipe técnica especializada para o projeto. O encaminhamento e busca ativa por mulheres LBT acontece em parceria com o Centro de Referência LGBT, a Casa de Acolhimento Sissy Kelly, a Diretoria de Policiais para a População LGBT da SMASDH e outros serviços da rede que acompanham este público.

Serão feitos relatórios individuais e coletivos para entender o perfil socioeconômico dos participantes e com base nisso ofertado suporte psicossocial e mentoria profissional individualizada.

Para não comprometer a formação, será concedida uma ajuda de custo por hora de capacitação. Os cursos têm foco na preparação para os participantes entrarem no mercado de trabalho ou empreenderem.

Também serão encaminhados para cursos de letramento digital e qualificação profissional no Sistema S, que compreendem instituições privadas em diferentes áreas de atuação – como Senai (indústria), Senac (comércio e serviços), Senat (transporte), Senar (agropecuária) e Sebrae (empreendedorismo) – ou em instituições gratuitas equivalentes.

As participantes serão acompanhadas pelo projeto no período de três a seis meses após a contratação.

Empresas parceiras que receberem pessoas dos projetos e desenvolverem as atividades para ingresso e permanência no mercado de trabalho receberão a Certificação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos em Promoção da Empregabilidade LGBTQIAPN+.

O certificado terá validade de dois anos, podendo ser renovado pela Diretoria LGBT.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro