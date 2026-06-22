UFMG realiza primeira Semana do Orgulho LGBT

A população LGBT ganha momento de destaque dentro da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Nesta terça-feira (23/6) a faculdade inicia a primeira edição da Semana do Orgulho LGBTQIAPN+ para o acolhimento e promoção dos direitos de pessoas da comunidade. As atividades, que passam por mesas redondas e conferências, se estendem até a sexta-feira (26/) para discutir a presença e a permanência desses estudantes na universidade.

A presidente da Comissão de Diversidade de Gênero e Sexualidade da UFMG, professora Joana Ziller, explica que a ideia inicial é propor um ambiente de escuta dos organizadores com todas as partes da universidade. A abertura do evento ocorre no auditório da Reitoria, nesta terça-feira (23/6) às 10h. Na ocasião, o reitor Alessandro Fernandes Moreira e Ziller estarão presentes.

Depois acontece uma mesa-redonda, centrada nos servidores e docentes. “O objetivo é que a universidade, institucionalmente, escute os servidores e entenda o que é ser um funcionário LGBT”, afirmou Joana. O evento recebe o servidor Samuel Moreira Marques, do Centro Pedagógico, a coordenadora geral do Sindifes (Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino de Minas Gerais), Cristina del Papa, o vice-presidente da Apubh (Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco), Jezulino Lúcio Mendes Braga, a pró-reitora e a pró-reitora adjunta de Recursos Humanos, Carla Spagnol e Leonor Gonçalves.

A escuta dos estudantes acontece na quarta-feira (24/6), às 11h, na sala multimeios da Faculdade de Educação com uma mesa-redonda que discute a permanência da comunidade na universidade, em meio às suas vulnerabilidades. A atividade conta com representante de coletivo queer de destaque da UFMG, o Cintura Fina. Hiris Pereira, fala em nome da organização, ao lado de Licínia Maria Correa, pró-reitora de Assuntos Estudantis.

Destaque na programação, a conferência de Bruna Benevides, presidente da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) com o nome: “Universidade e democracia: acesso e permanência trans”. Será no auditório da reitoria na quinta-feira, (25/6) às 11h.

Joana Ziller diz que esse também é um momento de celebração, pela visibilidade que a comunidade ganha na universidade. Por isso, a semana se encerra com festa: show do artista Rafael Ventura, no campo de futebol da Assufemg, no campus Pampulha. A apresentação acontece na sexta-feira (26/6) às 19h.

Conquistas LGBTs na universidade

Em 26 de março deste ano, as mobilizações de coletivos que vivem a faculdade diariamente conquistaram um importante resultado. As cotas para pessoas travestis e transexuais foram aprovadas pelo Conselho Universitário, órgão máximo de deliberação superior da UFMG.

Segundo a UFMG, a decisão será direcionada a pessoas autodeclaradas trans ou travestis, que tenham 18 anos completos no momento da matrícula e renda familiar de até um salário mínimo per capita. A decisão passa a valer em 2027, com mínimo de uma vaga adicional por curso em todas as entradas do ano. Fica a cargo dos colegiados aumentar ou não esta disponibilidade.

A Comissão Permanente de Diversidade de Gênero e Sexualidade foi responsável por elaborar a proposta de resolução para disponibilizar as vagas na universidade.

Durante a reunião também foi aprovada a proposta para cotas trans na Pós-Graduação da Universidade. Os programas devem publicar editais suplementares nos processos seletivos para ingresso também a partir de 2027.

Ocupando todos os lugares

Quem passar pela Praça da Liberdade até o dia 30 deste mês vai poder ver um pouco do que está sendo feito na semana do Orgulho. O Espaço do Conhecimento exibe, em sua fachada, três obras LGBT+ para refletir o pertencimento desta população em todos os espaços. A exibição já começou e pode ser visualizada entre 18h e 22h todos os dias.

As três produções ficam em looping e são passadas diversas vezes durante a noite. Uma delas é resultado de um projeto de extensão realizado dentro da UFMG. O vídeo-manifesto, "Toda pessoa é invenção", é de autoria do professor da Comunicação, Juarez Guimarães Dias. “Quando eu recebi o convite, a gente não tinha feito outro produto, além da antologia. Então agora, estamos na Praça da Liberdade, onde tem a presença de moradores e turistas. É um lugar estratégico muito importante para nós (LGBTs) estarmos”, disse o professor sobre a intervenção.

Toda pessoa é invenção é de autoria do professor da Comunicação da UFMG, Juarez Guimarães Dias. Fernando Silva

O vídeo é resultado da Antologia Viva LGBTQIA+, livro digital publicado pelo Selo PPGCOM UFMG. O projeto conta histórias de corpos LGBT que ganham forma em textos afetivos, autobiográficos e autoficcionais. Também são exibidos a galeria digital de fotografias do relações-públicas Fernando Silva, Montação é Resistência, e a obra Rolê, da fotógrafa belo-horizontina Dri Galuppo, ensaio fotográfico que retrata encontros de grupos de amigos LGBTQIAPN+ em BH.

A exposição pode ser vista no Espaço do Conhecimento UFMG, localizado na Praça da Liberdade, número 700 no bairro Funcionários, região Centro-Sul da capital.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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*Com informações de Rafael Silva