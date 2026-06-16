Balada em BH promove arraial junino voltado ao público LGBT+

Estamos numa época do ano, felizmente, recheada de festas juninas. Nem todas, no entanto, abrem espaço para a diversidade. O público da comunidade de gays, lésbicas, bis e transexuais que gosta de quentão, pamonha e quadrilha tem uma oportunidade para aproveitar a noite de Belo Horizonte no próximo sábado (20/6), quando ocorre mais uma edição do Arraialto, a festa junina do No Alto, uma das casas noturnas LGBT+ com agenda mais intensa da cidade.

O arraial da diversidade realiza sua terceira edição no Espaço Meet, na Avenida Raja Gabáglia, no Bairro São Bento, Região Centro-Sul da capital mineira. Os ingressos custam de R$40 a R$45. É a oportunidade de meninos dançarem juntos, garotas trocarem promessas de amor eterno, qualquer pessoa manifestar seu afeto sem ninguém perto olhar torto. Todo o público é bem-vindo.

De acordo com o material de divulgação, a iniciativa busca resgatar elementos tradicionais presentes nos arraiais brasileiros, como a celebração da música popular e o espírito festivo.

A programação

Nascida em Volta Redonda, no Sul do estado do Rio de Janeiro, mas mineira de coração, a cantora Suellen Araújo e banda são uma das principais atrações da noite. Nome onipresente da cena sertaneja LGBT+ em Minas, com mais de duas décadas de experiência, Suellen começou cantando música gospel, mas depois solidificou sua trajetória na música sertaneja, onde coleciona bastante fãs.

Completam a lista de atrações Juninho Pancadão (sertanejo e piseiro) e os DJs Fabrinni, Sérgio Fernandes, Bukzem, Leo Fonseca, Alisson e Eloá Procópio, que prometem eletrizar a pista durante toda a madrugada.

A drag Paola Venturyni promete deixar a festa ainda mais colorida com suas intervenções.

A balada promove um cenário totalmente inspirado na cultura junina, com decoração temática, touro mecânico, comidas típicas, correio elegante e brincadeiras. Um concurso de melhor traje vai premiar o cliente que exibir a vestimenta mais criativa. A organização não divulgou quais serão os prêmios em disputa.

A festa tem lista T, que promove entrada gratuita a travestis e transexuais.

No Alto

Uma das baladas LGBT+ com agenda mais constante de BH, o No Alto foi criado em 2023 e desde então tem promovido divertidas festas em pleno Centro, pertinho da Praça 7, no 24º andar de um prédio em frente à Igreja São José, com vista panorâmica e embasbacante. Apresentações de DJs de música pop e sertaneja costumam atrair um público diverso – shows de drags também são constantes.

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ARRAIALTO



Data: sábado, 20 de junho

Horário: A partir das 22h