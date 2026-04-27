Assine
overlay
Início Internacional
Tribunal russo declara 'extremista' ONG LGBTQIA+ e a torna ilegal

Publicidade
Carregando...
AFP
Repórter
27/04/2026 12:34

compartilhe

SIGA

Um tribunal russo classificou nesta segunda-feira (27) como "extremista" uma importante associação de defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+, o que a torna ilegal e abre caminho para que seus membros sejam processados. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Há anos as autoridades russas têm as organizações LGBTQIA+ na mira, mas sua atitude em relação a elas tornou-se ainda mais hostil desde que lançaram sua ofensiva contra a Ucrânia em 2022. 

Nesta segunda-feira, um tribunal de São Petersburgo decidiu a favor de uma ação apresentada pelo Ministério da Justiça russo para qualificar como "extremista" a ONG Russian LGBT Network. 

"O movimento foi classificado como extremista e suas atividades estão proibidas na Rússia", indicou o serviço de imprensa do tribunal no Telegram. A audiência foi realizada a portas fechadas. 

A medida pode fazer com que qualquer pessoa associada a esse grupo fique sujeita a penas de prisão por apoiar uma organização extremista, uma acusação semelhante aos crimes de terrorismo segundo o Código Penal russo. 

A ONG Anistia Internacional condenou em fevereiro a iniciativa do Ministério da Justiça contra a Russian LGBT Network. 

"Esta medida reflete uma estratégia deliberada por parte do Kremlin para legitimar e instrumentalizar a homofobia em sua ofensiva contra a dissidência e a igualdade", declarou Marie Struthers, diretora da Anistia Internacional para a Europa Oriental e a Ásia Central. 

Em 2023, a Suprema Corte da Rússia proibiu o que chamou de "movimento social internacional LGBT", que classificou como "organização extremista".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/phz/jvb/erl/jc/yr

Tópicos relacionados:

direito direitos tribunal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay