Relacionamento: comunidade LGBT+ busca segurança e conexão no 1º encontro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma pesquisa do Hinge aponta que, para a comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil, o sucesso de um primeiro encontro depende mais de se sentir confortável e seguro do que de uma boa conversa. O estudo revela que 72% dos entrevistados priorizam essa sensação; 69% consideram a qualidade do diálogo como principal fator.

Realizado entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 com 2.000 pessoas, o levantamento indica que construir uma conexão significativa vai além de afinidades. Para pessoas LGBTQIAPN+, sentir-se respeitado, visto e seguro é central para o primeiro encontro.

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Segundo Moe Ari Brown, psicólogo e especialista em amor do Hinge, as conexões mais fortes ocorrem quando as pessoas se sentem seguras para serem quem são. “Em meu trabalho como terapeuta e como pessoa LGBTQIA+, sei quanta energia é gasta decidindo o quanto de si mesmo é seguro compartilhar”, afirma.

Moe destaca que esconder partes de si para ser aceito é exaustivo. “Pessoas LGBTQIAPN+ merecem uma experiência de namoro que não exija que elas editem sua autenticidade para se sentirem pertencentes. Quanto mais honestamente você se mostrar, mais fácil será para outras pessoas que procuram alguém como você te reconhecerem”, completa.

Ferramentas para conexões autênticas

O Hinge oferece recursos para que os usuários se conheçam melhor antes do encontro. O aplicativo foi o primeiro a introduzir “quebra-gelo” no perfil voltado à comunidade LGBTQIA+. Apoiado pela ONG GLAAD, o recurso permite completar frases como “Tenho mais orgulho de mim quando” e “Meu livro favorito LGBTQIAPN+ é”.

A plataforma também conta com o “recado do match”, que permite compartilhar detalhes importantes de forma privada antes do início da conversa. Após o encontro, a pesquisa “Nós nos conhecemos” verifica se o usuário gostaria de ver a pessoa novamente e oferece a opção de denúncia caso a resposta seja negativa.

Outras ferramentas promovem interações respeitosas:

Filtro de comentários: dá controle sobre palavras, frases e emojis que os usuários veem em suas curtidas e comentários.

Tem certeza?: incentiva a reavaliação de mensagens que possam ser ofensivas antes do envio.

Esta mensagem te incomodou?: notifica sobre mensagens potencialmente desrespeitosas, permitindo dar feedback ou fazer uma denúncia.

Para ajudar na representação, o Hinge disponibiliza mais de 50 opções de gênero, além da possibilidade de escrevê-lo. Os perfis também podem exibir pronomes e opções de orientação sexual. O aplicativo ainda oferece um guia de relacionamento e identidade LGBTQIAPN+ para responder a perguntas frequentes de pessoas queer que buscam relacionamentos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.