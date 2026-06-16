1º Samba para Exu e Pombagira de Lagoa Santa celebra a espiritualidade
Evento promovido pela Cabana Caboclo Pedra Branca reúne fé, ancestralidade e celebração para desmistificar e reafirmar a importância do respeito à diversidade
compartilheSIGA
"Exu e Pombagira olham para frente. Onde muitos veem o horizonte, eles veem caminhos. Onde muitos veem o amanhã, eles veem possibilidades."
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A mensagem divulgada pela Cabana Caboclo Pedra Branca resume o espírito do 1º Samba para Exu e Pombagira de Lagoa Santa, que será realizado no próximo dia 20 de junho, a partir das 14h, em Lagoa Santa. O encontro reunirá dirigentes espirituais, filhos de santo, frequentadores e admiradores da cultura afro-brasileira em uma celebração marcada pela fé, pelo respeito e pela valorização da ancestralidade.
Leia Mais
Mais do que uma festividade, o evento propõe um espaço de diálogo sobre Exu e Pombagira, entidades frequentemente cercadas pela desinformação e pelo preconceito. Em tempos em que a intolerância religiosa ainda faz parte da realidade de muitos praticantes das religiões de matriz africana, o samba surge como expressão de resistência, acolhimento e preservação cultural.
Quem é Exu na Umbanda?
Entre as entidades mais conhecidas da Umbanda, Exu talvez seja também a mais incompreendida. Frequentemente associado, de forma equivocada, à figura do diabo, Exu ocupa, na verdade, uma função essencial dentro da religião.
Na Umbanda, Exu é guardião dos caminhos, executor da lei divina e protetor daqueles que buscam auxílio espiritual. Atua na abertura de caminhos, na defesa contra energias negativas e no equilíbrio das forças que regem a vida humana.
Exu representa o movimento. É a energia que impulsiona as transformações necessárias para o crescimento espiritual e material. Simbolicamente, está presente nas encruzilhadas — não como um lugar de perdição, mas como o espaço das escolhas e do livre-arbítrio.
É ele quem ensina que toda decisão gera consequências e que cada pessoa é responsável pelos caminhos que decide trilhar.
As origens africanas de Exu
A história de Exu remonta às tradições iorubás da África Ocidental, especialmente em territórios que hoje correspondem à Nigéria e ao Benim. Nessas tradições, Exu é um orixá mensageiro, responsável pela comunicação entre os seres humanos e as demais divindades. É aquele que transporta pedidos, preces e oferendas, sendo indispensável para a manutenção da ordem cósmica.
Com a chegada forçada de africanos escravizados ao Brasil, esses conhecimentos atravessaram o oceano e deram origem a diferentes manifestações religiosas, entre elas a Umbanda, que reinterpretou Exu dentro de sua própria organização espiritual.
Guardiões e mensageiros
Para o sacerdote Pai Erlon de Oxalá, dirigente da Cabana Caboclo Pedra Branca, compreender o papel dessas entidades é fundamental para romper os estigmas que ainda cercam as religiões de matriz afro-indígena.
"Os Exus e as Pombagiras são os nossos guardiões. São aqueles que cuidam, que zelam pela segurança do trabalho mediúnico dentro de uma casa de Umbanda, nas casas religiosas de matriz afro-indígena."
Segundo ele, além da função de proteção, Exu também desempenha um papel essencial na comunicação espiritual.
"Os Exus são, além de guardiões, aqueles mensageiros que levam as mensagens. Todas as mensagens que são feitas, os trabalhos, a mensagem dos orixás e aquelas mensagens que são necessárias, principalmente para o trabalho onde acontece a comunicação entre os espíritos."
A explicação reforça a importância dessas entidades dentro da dinâmica religiosa da Umbanda, atuando tanto na proteção dos trabalhos quanto na transmissão das orientações espirituais.
O preconceito que ainda persiste
A associação de Exu ao mal não nasce das tradições africanas, mas do processo histórico de perseguição às religiões afro-brasileiras.
Durante séculos, símbolos e práticas de origem africana foram demonizados como forma de controle social e apagamento cultural. Essa distorção contribuiu para que Exu fosse injustamente relacionado à figura cristã do demônio.
Para Pai Erlon de Oxalá, essa visão já não encontra respaldo na realidade vivida dentro dos terreiros.
"Por muito tempo, foram estigmatizados como entidades do mal, entidades que não fazem o bem. Mas isso já está caindo. Não existe mais essa ideia, até porque esse conceito não faz mais sentido. Isso era para provocar medo, para provocar o desinteresse mesmo por essas entidades."
O sacerdote destaca que a experiência cotidiana nas casas de Umbanda demonstra justamente o contrário.
"Os Exus e as Pombagiras não só fazem o bem, como guardam a segurança e a proteção das casas espirituais."
A intolerância religiosa contra terreiros e praticantes da Umbanda e do Candomblé ainda é uma realidade no Brasil. Ataques a espaços sagrados, discriminação e desinformação mostram que o preconceito continua sendo um desafio.
Por isso, iniciativas que promovem conhecimento e diálogo são fundamentais para combater estigmas históricos e fortalecer o respeito à diversidade de crenças.
Pombagira: força e acolhimento
Ao lado de Exu, as Pombagiras também costumam ser alvo de interpretações equivocadas. Na Umbanda, são entidades femininas ligadas à proteção, à justiça, à autoestima e ao aconselhamento espiritual. Representam a força de mulheres que enfrentaram dores, preconceitos e desafios ao longo de suas trajetórias.
Sua independência e sua liberdade de expressão desafiaram padrões sociais rígidos, contribuindo para a construção de estereótipos negativos ao longo do tempo. Dentro dos terreiros, porém, Pombagira é reverenciada como uma entidade de sabedoria, acolhimento e profundo compromisso com a evolução espiritual.
Samba, ancestralidade e caminhos abertos
A proposta do 1º Samba para Exu e Pombagira de Lagoa Santa é justamente celebrar essa herança ancestral por meio da música, da convivência e da fé. "É o olhar que anuncia movimento, renovo e prosperidade. O olhar de quem segue abrindo estradas para dias melhores", destaca a publicação da Cabana Caboclo Pedra Branca nas redes sociais.
Na força dos Guardiões, na beleza da ancestralidade e na alegria do samba, a casa abre suas portas para um momento marcado pelo respeito e pela devoção.
Cada toque de atabaque, cada ponto cantado e cada roda de samba reafirmam que preservar as tradições afro-brasileiras é também preservar parte fundamental da história e da identidade do povo brasileiro.
Em um país marcado pela pluralidade religiosa, compreender quem é Exu talvez seja um passo importante para superar medos construídos pela desinformação e reconhecer a riqueza espiritual e cultural herdada dos ancestrais africanos.
Serviço
1º Samba para Exu e Pombagira de Lagoa Santa
20 de junho
A partir das 14h
Atração especial: Samba do Dan (@sambadodan)
Rua Ana Pinto Coelho, 15 – Bairro Quebra, Lagoa Santa (MG)
A Cabana Caboclo Pedra Branca convida casas de axé, dirigentes espirituais, filhos de santo e toda a comunidade para celebrar a fé, fortalecer os laços de fraternidade e honrar aqueles que, segundo a tradição, seguem abrindo caminhos para dias melhores.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Laroyê Exu! Laroyê Pombagira! Mojubá!