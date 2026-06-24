Minas Gerais liderou o ranking de assassinatos de pessoas trans no Brasil em 2025

Minas Gerais se tornou o estado mais letal para a população trans e travesti no Brasil em 2025. Dados divulgados em janeiro de 2026 pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) revelam que o estado registrou 8 assassinatos, liderando o ranking nacional pela primeira vez (juntamento com Ceará) desde o início da coleta de dados em 2016. O cenário de violência foi marcado por casos de grande repercussão em Belo Horizonte, como os de Alice Martins e Christina Maciel, que expuseram a brutalidade enfrentada pela comunidade.

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Estado no topo de um triste ranking

O dossiê da ANTRA, uma das principais referências sobre o tema no país, posiciona Minas Gerais no topo da lista de estados com mais mortes, empatado com o Ceará. Outro levantamento, da Rede Trans Brasil, aponta 9 casos em território mineiro, colocando o estado isoladamente na primeira posição. Os números contrastam com uma aparente queda nacional no total de assassinatos, que ativistas atribuem a uma crescente subnotificação, e não a uma melhora real na segurança.

A maior parte das vítimas segue um perfil trágico e recorrente: mulheres trans e travestis negras, jovens, com idade entre 18 e 29 anos, e em situação de vulnerabilidade social. Embora São Paulo ainda lidere o ranking histórico de mortes (2017-2025), o dado de 2025 acende um alerta específico sobre a escalada da violência em Minas Gerais.

Fatores por trás da violência

Especialistas e ativistas apontam que diversos fatores contribuem para esse cenário. A exclusão do mercado de trabalho formal é um dos principais, empurrando muitas pessoas trans para situações de maior risco e informalidade, como a prostituição. A falta de políticas públicas eficazes de acolhimento, educação e proteção agrava a situação, deixando a comunidade desassistida.

A subnotificação também mascara a real dimensão do problema. Muitas vítimas não procuram as autoridades por medo de sofrerem mais violência, por desconfiança no sistema de justiça ou por não acreditarem que seus casos serão devidamente investigados. Essa barreira impede a criação de estratégias de segurança mais assertivas e a responsabilização dos culpados, perpetuando um ciclo de impunidade.

Os dados de 2025 reforçam que cada número representa uma vida impactada pela dificuldade de existir em uma sociedade que ainda falha em garantir segurança e respeito. A mobilização gerada por casos de grande repercussão evidencia a necessidade de ações concretas e urgentes para proteger a população trans em todo o estado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.