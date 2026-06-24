Mulher trans é condenada por asfixiar e matar drag queen em BH

Uma mulher trans foi condenada a 15 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo assassinato de uma drag queen ocorrido em setembro de 2019, no bairro Carlos Prates, Região Oeste de Belo Horizonte. A decisão foi tomada pelo Conselho de Sentença do 3º Tribunal do Júri da Capital mineira nessa segunda-feira (22/6).

Segundo a denúncia, a condenada manteve relações sexuais com a vítima no quarto onde morava. Na sequência, teria amarrado seus membros e provocado sua morte por asfixia, utilizando um tecido sintético em volta do pescoço.

A acusação também aponta que, após o estrangulamento, a cabeça da vítima, envolta em um lençol, foi golpeada contra o piso. A vítima trabalhava como drag queen, possuía orientação sexual homoafetiva e vivia sozinha em um quarto alugado na capital mineira.

O motivo do crime nunca foi totalmente esclarecido durante a investigação e a tramitação do processo. Na denúncia, o Ministério Público sustentou que o homicídio teria sido cometido por "prazer sádico".

As investigações ficaram sem autoria definida por um longo período. Conforme consta na denúncia do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o avanço do caso se deu após exames de DNA identificarem compatibilidade entre o material genético encontrado em um preservativo recolhido no local do crime e o perfil genético da acusada, armazenado em banco de dados oficial.

Durante o processo, a defesa questionou a validade da prova genética, alegando supostas irregularidades na coleta e utilização do material biológico. No entanto, os desembargadores entenderam que os exames foram realizados dentro dos parâmetros legais e consideraram a prova lícita.

Ao analisar o recurso do Ministério Público, o TJMG concluiu que havia elementos suficientes para submeter a acusada ao julgamento pelo Tribunal do Júri. No acórdão, os magistrados destacaram que a perícia apontou que a vítima foi dominada e teve o pescoço comprimido por um tecido sintético até morrer por estrangulamento.

"A vítima teria sido dominada pelo(s) autor(es) com o emprego de força física, tendo seus membros inferiores amarrados e seu pescoço fortemente envolto pela calça de tecido sintético azul ao ponto de produzir a asfixia por estrangulamento", registra trecho do laudo pericial.

Os desembargadores também afastaram as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima por falta de elementos que permitissem comprovar essas circunstâncias. Já a qualificadora da asfixia foi mantida por estar respaldada pelos laudos periciais produzidos durante a investigação.

Na sentença condenatória, a juíza Fabiana Cardoso Gomes Ferreira considerou como agravantes o fato de a vítima não ter contribuído para a prática do crime e a reincidência da ré, que possuía condenações penais definitivas anteriores ao homicídio.

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A magistrada fixou a pena em 15 anos de reclusão e negou à condenada o direito de recorrer em liberdade. Com isso, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.